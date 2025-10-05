FPÖ – Schuch-Gubik: „Mögliche Haft im Frauengefängnis nach Geschlechtswechsel zeigt Absurdität links-woker Genderideologie auf!“

Wien (OTS) -

Als „besonders absurden Auswuchs der links-woken Gender- und Regenbogenideologie der Systemparteien“ kommentierte heute FPÖ-Bundesparteisprecherin NAbg. Lisa Schuch-Gubik einen Bericht der „Krone“ über einen ehemaligen Rotlicht-Boss, der nun nach einem Wechsel seines Geschlechts seine Haftstrafe in einem Frauengefängnis absitzen und als Frau sogar früher in Pension gehen könnte. „Das ist genau der Wahnsinn, vor dem wir Freiheitliche immer gewarnt haben, und der auch Missbrauch Tür und Tor öffnet. Das Geschlecht ist nichts, das man sich nach Belieben aussuchen kann oder das von irgendwem ideologisch zugeschrieben wird, sondern eine biologische Tatsache, bei der es nur zwei Optionen gibt: entweder männlich oder weiblich!“, so Schuch-Gubik weiter.

Dieser skandalöse Fall zeige daher ein weiteres Mal die Notwendigkeit eines „Zurück zur Normalität“ auf, wie es sich auch die Bevölkerung abseits der „schrillen Wokeness- und Regenbogenminderheit“ auch erwarte: „Männer haben in Frauengefängnissen genauso wenig verloren wie Dragqueens in Schulen und Kindergärten oder sechs Geschlechter zur Auswahl auf dem Meldezettel. Auch wenn die links-woke Blase darüber noch so schäumt: Es gibt nur zwei biologische Geschlechter, zwischen denen man auch nicht leichtfertig hin- und herwechseln können darf, wie es einem gerade gefällt oder wie es einen Vorteil erbringt!“