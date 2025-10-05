VOGELFREI im Atelier Augarten

Wien (OTS) -

Der taubenkobel hebt ab – und feiert zehn Jahre Pop-up-Geschichte mit einem kulinarischen Höhenflug.

Unter dem Titel „VOGELFREI“ laden Barbara Eselböck und Alain Weissgerber heuer ins legendäre Atelier Augarten – dorthin, wo Geschichte, Kunst und Gegenwart einander beflügeln.

„Wir wollten immer frei bleiben – frei im Denken, frei im Geschmack, frei von Erwartungen. Dieses Jahr feiern wir das wörtlich“, sagt Barbara Eselböck.

Und Alain Weissgerber ergänzt: „Vogelfrei bedeutet für uns Leichtigkeit, Lust und Freiheit – am Teller, im Kopf und im Herzen.

Der taubenkobel landet 2025 im Atelier Augarten – einem Ort, der Wiener Geschichte atmet und kreativen Aufbruch verkörpert. Wo einst Gustinus Ambrosi Bildhauerei betrieb und später von Francesca Habsburg zeitgenössische Kunst präsentiert wurde, entsteht nun ein luftiges Refugium für Genussmenschen: ein Pop-up zwischen Wolke sieben und Wiener Klassik, zwischen Vogelgezwitscher und feiner Küche.



Das Menü ist eine Hommage an zehn Jahre kulinarische Freiheit – raffiniert, verspielt, leichtfüßig und ganz im Zeichen des Jubiläums. Hochflug 220 euro

Montag bis Mittwoch wird zusätzlich zum Hochflug der Zwitscherflug serviert – ein heiteres Menü, das Freude auf den Teller bringt und gute Laune gleich mitliefert. Zwitscherflug 120 euro

„Vogelfrei“ ist eine Einladung, für einen Abend alle Schwerkraft hinter sich zu lassen – zu essen, zu lachen und zu feiern, als gäbe es kein Unten.



Reservierungen und Anfragen für exklusive Veranstaltungen, Weihnachtsfeiern oder maßgeschneiderte Events unter: restaurant@taubenkobel.at

Hier hebt der Genuss ab.