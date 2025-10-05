Vorfreude auf den Steirerball 2026 – jetzt Tickets sichern!

Wien (OTS) -

Der Verein der Steirer gibt erste Programmdetails für den Steirerball am 9. Jänner 2026 bekannt. Vorne weg die diesjährige Gastregion des Balls, das Thermen- & Vulkanland. Wer dabei sein will, sollte sich rasch sein Ticket sichern: unter www.steirerball.com gibt’s Karten zum Frühbucherpreis.

„Gemeinsam mit unseren Partnern feilen wir gerade am Programm“, verrät Ballveranstalter Andreas Zakostelsky. Fix ist: Der Steirerball wird auch diesmal wieder ein Abend voller Musik, Tanz und Stimmung. Dass die Vorfreude riesig ist, hat sich schon beim Vortanzen in Graz gezeigt, wo junge Tanzpaare ihr Können vor einer Jury um Tanzlehrerin Claudia Eichler unter Beweis stellten.

Welche Region bringt heuer das Steirer-Feeling nach Wien?

Große Vorfreude ist auch in der diesjährigen Gastregion spürbar, dem Thermen- & Vulkanland. „Alle Partner, die eng mit uns zusammenarbeiten, fiebern schon mit uns mit“, schildert Sonja Skalnik, Präsidentin der Tourismusregion Thermen- & Vulkanland. An den Vorbereitungen für den Ball sind rund 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tourismusverbands beteiligt. Und schon jetzt sind einige Busse mit Ballbesucherinnen und -besuchern aus der Region fix gebucht. Das ist erst der Anfang. „Die Nachfrage ist riesig – alle wollen beim Steirerball dabei sein“, schildert Christian Contola, Geschäftsführer des Tourismusverbands Thermen- & Vulkanland.

Musik, Genuss & steirische Schmankerln

Auch musikalisch wird’s ein schwungvolles Fest: Neben fünf Ensembles und der Fehringer Blasmusik sorgt die Coverband „Grenzenlos“ mit ihrem legendären STS-Programm für Gänsehaut-Momente. Für das gewisse Extra sorgt DJ „Austria Vinyl“, der direkt von Österreichs einziger Schallplattenpresse seine schwarzen Scheiben in der Hofburg auflegt.

Und weil Tanzen hungrig macht, darf die Kulinarik natürlich nicht fehlen: Von Buschenschank-Schmankerln über Zotter-Schokolade bis hin zu Vulkano-Schinken und Soletti-Klassikern – beim Steirerball wird auch der Gaumen gefeiert.

Karten sichern!

Der Ticketvorverkauf läuft bereits. Frühbucher zahlen bis 10. Oktober nur Ꞓ 98,–. Danach kostet der Eintritt Ꞓ 119,–. Studierende bis 27 und Lehrlinge sind mit Ꞓ 49,– dabei. Alle Infos und Tickets: www.steirerball.com.

Über den Verein der Steirer in Wien:

Der Verein der Steirer in Wien besteht seit 1896 und blickt auf eine lange Tradition zurück. Der Vereinsvorstand stellt in den kommenden Jahren die steirischen Werte „Herzlichkeit und Gemütlichkeit, aber auch Offenheit und Direktheit in der Umsetzung“ in den Mittelpunkt seiner Arbeit und will den Dialog unter Steirerinnen und Steirern und den Austausch mit den anderen in Wien lebenden Menschen in Zukunft verstärken.