Sima/Reinagl: Morgen geht’s los: Neue Linie 27 verbindet ab 6.10. Donaustadt und Floridsdorf mit klimafitter Öffi-Power

Wien (OTS) -

Ab morgen ist es so weit: Die neue Straßenbahnlinie 27 nimmt offiziell ihren Betrieb auf und verbindet Floridsdorf und die Donaustadt mit einer leistungsstarken, klimafreundlichen Öffi-Verbindung. Von Strebersdorf fährt die Linie 27 über die bestehende Strecke der Linie 26 bis zur Prinzgasse und von dort weiter über die 2,4 km lange Neubaustrecke entlang der künftigen Hirschstettner Hauptallee bis nach Aspern Nord. Fahrgäste können auf gleich drei U-Bahn-Linien (U6, U1, U2) sowie zahlreiche Straßenbahn- und Buslinien und die S-Bahn umsteigen.

„Mit der neuen Linie 27 bringen wir schon die zweite Straßenbahn allein in diesem Jahr auf Schiene! Ab morgen profitieren die Menschen in zwei stark wachsenden Bezirken von einer topmodernen Öffi-Verbindung: 13,5 Kilometer Strecke, davon 2,4 Kilometer Neubaustrecke, mit Anschluss an drei U-Bahnen und die S-Bahn. Besonders stolz bin ich auf die klimafitte Gestaltung ganz nach unserem Motto ‚Raus aus dem Asphalt‘: 300 neue Bäume, ein 800 Meter langes Grüngleis und ein durchgängiger Radweg bis in die Seestadt zeigen, wie moderne Stadtplanung und Mobilität zusammenspielen“, so Planungs- und Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

Die neue Linie 27 verbindet klimafitte Stadtplanung mit umweltfreundlicher Mobilität: Die Stadtentwicklungsgebiete Berresgasse und Heidjöchl erhalten von Beginn an eine direkte, hochrangige Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Nach Fertigstellung der neuen Stadtteile werden insgesamt 34.000 Anrainer*innen in Gehdistanz von der neuen Straßenbahnlinie profitieren.

Sechs neue Haltestellen und 120 Meter lange Brücke

Von 28 Haltestellen wurden sechs neu errichtet. Ein Plus für die Fahrgäste: Die Neubaustrecke entlang den Haltestellen Berresgasse, Scheedgasse, Stemolakgasse, Schukowitzgasse, Aspern Nord/Mayrederbrücke sowie Aspern Nord ist größtenteils unabhängig vom PKW-Verkehr und damit besonders zuverlässig. „Mit der Linie 27 erweitern wir das Wiener Straßenbahnnetz um eine leistungsstarke Verbindung, die künftig rund 20.000 Fahrgäste täglich um-weltfreundlich ans Ziel bringt. Zu Spitzenzeiten können wir beim 27er gemeinsam mit der Linie 26 sogar ein 3,5-Minuten-Intervall bieten“, so Alexandra Reinagl, Vorsitzende der Geschäftsführung der Wiener Linien. An Schultagen ist die Linie 27 während der Morgenspitze im 6,5-Minuten-Takt sowie am Nachmittag im 7,5-Minuten-Intervall unterwegs sein.

Ein besonderes Highlight ist das 120 Meter lange und rund 15 Meter breite, neu errichtete Brückentragwerk bei Aspern Nord: Darauf fährt die Linie 27 über der U2 und der S-Bahn. Von der neuen Haltestelle Aspern Nord/Mayrederbrücke können die Fahrgäste bequem auf die U2 und die S-Bahn umsteigen.

„Die neue Linie 27 ist ein starkes Signal für eine funktionierende Stadt, die eines der größten Straßenbahnnetze der Welt noch weiter ausbaut. Sie ist eine wichtige Querverbindung zwischen den wachsenden Bezirken Floridsdorf und Donaustadt und zeigt, dass wir mutig in die Zukunft investieren – für eine moderne, lebenswerte Mobilität, die für alle da ist“, so Selma Arapović, Klubobfrau der NEOS Wien.

800 Meter Grüngleis und Grün-Boulevard auf Hirschstettner Hauptallee

Herzstück der Neubaustrecke ist die künftige Hirschstettner Hauptallee, ein dreispuriger Grün-Boulevard ohne Autoverkehr. Dort ist die Linie 27 auf einem 800 Meter langen, klimafitten Grüngleis unterwegs, während Radfahrer*innen auf dem baulich getrennten 1,8 Kilometer langen Zwei-Richtungs-Radweg bis in die Seestadt gelangen. Damit gibt es eine durchgängige Radverbindung vom Badeteich Hirschstetten direkt in die Seestadt. 300 neu gepflanzte Bäume entlang der Strecke ergänzen die klimafreundliche Neugestaltung und spenden Schatten an heißen Sommertagen. Durch die neue Straßenbahnlinie 27 ergibt sich ein CO₂-Einsparungspotenzial von bis zu 1.600 Tonnen pro Jahr.

Ernst Nevrivy, Bezirksvorsteher Donaustadt: „Mit der Linie 27 entsteht eine noch stärkere Querverbindung zwischen der Donaustadt und Floridsdorf. Besonders die Bewohner*innen der neuen Stadtentwicklungsgebiete erhalten ab morgen eine starke Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr – ein echter Gewinn für die hohe Lebensqualität in der Umgebung.“

Georg Papai, Bezirksvorsteher Floridsdorf: „Die neue Linie bedeutet nicht nur eine deutliche Verbesserung der Querverbindung zwischen Floridsdorf und Donaustadt. Die Verstärkung auf dem Abschnitt gemeinsam mit dem 26er ist ein wichtiger Impuls zur Stärkung der Achse Prager Straße. Gleichzeitig schaffen wir die Voraussetzung, dass künftig das Stadterweiterungsgebiet Donaufeld bestens angebunden werden kann.“

