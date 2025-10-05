FPÖ - Frühmesser-Götschober: Geschlechtswechsel als Freibrief für Haftvorteile und Frühpension ist ein Skandal!

Wien (OTS) -

Zum heutigen Artikel in der „Kronen Zeitung“, wonach ein Provokateur nach einem Geschlechterwechsel als Frau nicht nur seine Haftstrafe im Frauengefängnis absitzen, sondern auch mehrere Jahre früher in Pension gehen könnte und zudem überlegt, in einer Frauen-Sportmannschaft anzutreten, zeigt sich die Wiener FPÖ-Frauensprecherin LAbg. Lisa Frühmesser-Götschober entsetzt über diese völlig aus dem Ruder gelaufene Entwicklung. „Dieser Fall ist genau das, wovor wir Freiheitliche seit Jahren warnen. Ein Mann erklärt sich kurzerhand zur Frau und profitiert dann doppelt – zuerst beim Strafvollzug, dann bei der Pension. Das ist ein Schlag ins Gesicht all jener Frauen, die tagtäglich mit echten Benachteiligungen zu kämpfen haben“, so Frühmesser-Götschober.

Die freiheitliche Frauensprecherin ortet darin ein massives politisches Versagen: „Dass so etwas in Wien und Österreich überhaupt möglich ist, zeigt, wie weit sich die linke Gender-Ideologie bereits in unseren Behörden festgesetzt hat. Anstatt klare Grenzen zwischen Mann und Frau zu ziehen, schafft die Ludwig-SPÖ ein Klima, in dem biologische Tatsachen keine Rolle mehr spielen.“

Frühmesser-Götschober betont, dass hier nicht nur Frauenrechte, sondern auch der gesunde Hausverstand mit Füßen getreten werden. „Das Frau-Sein wird von der SPÖ in Wien ad absurdum geführt. Wer glaubt, durch ein Papier am Magistrat das Geschlecht ändern zu können, verspottet Frauen und öffnet Missbrauch Tür und Tor. Es kann nicht sein, dass jemand durch eine bloße Erklärung Vorteile im Strafvollzug oder bei der Pension erhält.“

Frühmesser-Götschober fordert sofortige klare gesetzliche Regelungen, um solche Geschlechterwechsel und damit Missbräuche künftig zu verhindern.