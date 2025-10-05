  • 05.10.2025, 09:30:03
Marchetti: „Wer weder einen Elch noch einen Syrer abgeschoben hat, sollte das Feld lieber den Profis überlassen“

Während faulster Innenminister Kickl blauen Teppich angeschafft hat, erzielt Gerhard Karner entscheidende Erfolge für Sicherheit der Menschen

„Wer weder einen Elch noch einen Syrer abgeschoben hat, sollte das Feld lieber den Profis überlassen. Die Fakten sprechen für sich: FPÖ-Chef Kickl ist als Innenminister dem Kampf gegen illegale Migration vollkommen rat- als auch tatenlos gegenübergestanden – stellvertretend dafür steht etwa die alibihafte Tafel-Tausch-Aktion am Erstaufnahmezentrum Traiskirchen. Innenminister Gerhard Karner hingegen hat mit diplomatischem Geschick und harter Arbeit dafür gesorgt, dass Österreich als einziges EU-Land Straftäter nach Syrien abschiebt und damit europaweit Maßstäbe setzt. Auch die Abschiebung von Straftätern nach Afghanistan ist aktuell in Vorbereitung und soll so rasch wie möglich aufgenommen werden. Während der faulste Innenminister Kickl damit beschäftigt war, auf Steuerkosten den roten Teppich im Innenministerium durch einen blauen zu ersetzen und seine Reiterfreuden zu verwirklichen, hat für Innenminister Karner die Sicherheit der Menschen in unserem Land höchste Priorität“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Es ist kein Wunder, dass Kickl davon träumt, Österreich in einer ,Festung‘ einzusperren: Denn im Zuge seiner gescheiterten Regierungsbildung konnte sich jeder davon überzeugen, dass Kickl schlichtweg nicht fähig ist, mit anderen zusammenzuarbeiten und Kompromisse zu schließen. Um sich weitere Blamagen zu ersparen, sollte sich Kickl im eigenen Interesse lieber zurückhalten und die Volkspartei handeln lassen: Denn Bundeskanzler Christian Stocker und das Regierungsteam der Volkspartei finden Lösungen für die Probleme der Menschen und tun das Richtige für Österreich“, so Marchetti abschließend.

