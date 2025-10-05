  • 05.10.2025, 08:45:32
  • /
  • OTS0002

Volksanwalt Achitz: Steiermark ignoriert UN-Behindertenrechtskonvention

Mädchen mit Trisomie 21 will Sommerbetreuung an eigener Schule besuchen, soll aber in Behinderteneinrichtung abgeschoben werden

Wien (OTS) - 

Die zehnjährige Katharina N. geht im steirischen Hofstätten in die Volksschule. Weil sie Trisomie 21 hat, finanziert ihr das Land Steiermark Schulassistenz: 47 Stunden pro Woche ist eine Assistentin nur für Katharina da. „So funktioniert Inklusion. Katharina kann deshalb gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung in die Schule gehen“, sagt Volksanwalt Bernhard Achitz: „Bei der Ferienbetreuung an der Schule weigert sich das Land aber, die Assistenz zu bezahlen. Die Familie muss für fünf Wochen Sommerbetreuung 9.000 Euro selbst bezahlen. Zum Glück bekommt sie Unterstützung von der Schulgemeinde Hofstätten und dem Wohnort Markt Hartmannsdorf.“

Das Land Steiermark sieht nur eine Möglichkeit, Katharina auch im Sommer zu unterstützen: Statt gemeinsam mit ihren Klassenkolleg*innen in die Sommerbetreuung an ihrer Schule zu gehen, soll sie die Zeit in einer Behinderteneinrichtung verbringen. Für ihre Mutter Petra N. ist das „Diskriminierung pur!“, wie sie in der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ am 4. Oktober sagte.

Volksanwalt Achitz sieht das genauso: „Österreich hat die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben, und damit gilt sie auch für die Steiermark. Laut der UN-BRK müssen Kinder mit Behinderung die gleichen Chancen und Rechte haben wie andere Kinder auch. Ihnen muss es ermöglicht werden, die Sommerbetreuung an ihrer gewohnten Schule zu besuchen, wie das anderen Kindern auch möglich ist. Katharina darf nicht an eine Behinderteneinrichtung abgeschoben werden, und sie darf nicht von ihren Mitschüler*innen getrennt werden.“ Achitz ist sich sicher, dass die steirische Gesetzeslage eine Förderung zulässt. Budgetgründe lässt Achitz nicht als Ausrede gelten: „Inklusion und damit die Einhaltung der Menschenrechte darf nicht vom Geld abhängig sein.“

Rückfragen & Kontakt

Florian Kräftner
Mediensprecher im Büro von
Volksanwalt Mag. Bernhard Achitz
Telefon: +43 664 301 60 96
E-Mail: florian.kraeftner@volksanwaltschaft.gv.at
https://www.volksanwaltschaft.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VOA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright