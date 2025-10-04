ÖAMTC: Fahrzeug bei Hall in den Inn gestürzt, umfangreiche Staus Wien

Wien (OTS) -

Am Samstag, kurz nach 15.00 Uhr, war ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und in den Inn gestürzt. Wegen der aufwändigen Bergungsarbeiten, die andauerten, war die Inntal Autobahn (A12) in Fahrtrichtung Innsbruck zwischen Hall in Tirol und Hall West gesperrt, berichtete der ÖAMTC. Innerhalb kurzer Zeit standen die Kolonnen bis Volders zurück. In der Gegenrichtung reichte der Stau bis auf die A13, rund acht Kilometer zurück.

In Wien kam es laut ÖAMTC wegen einer Demonstration am Ring zu massiven Staus. Wegen der Demo „Marsch fürs Leben“ kam es ab 14 Uhr zu einer Sperre des Rings ab dem Julius-Raab-Platz. Auf allen Zufahrts- und Ausweichstrecken in der Innenstadt ging es nur sehr langsam voran. Betroffen waren u.a. Franz-Josefs-Kai, Vordere Zollamtsstraße, am Heumarkt, die Verbindungen rund um Karls- und Schwarzenbergplatz, die Zweierlinie, Rechte Wienzeile, Rennweg, Prinz-Eugen-Straße und Favoriten Straße. Viele versuchten über den Gürtel auszuweichen, doch auch hier ging abschnittsweise nichts mehr weiter.

Zudem sorgte eine Wochenend-Baustelle auf der Südosttangente (A23) auf Höhe Handelskai für Zeitverluste von etwa einer Stunde. Durch die Sperren von zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Kagran beim Knoten Prater standen die Kolonnen laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen bis zur Sterngasse zurück. Auch auf der Altmannsdorfer Straße, dem Altmannsdorfer Ast und der Gürtelauffahrt stockte der Verkehr.



Aktuelle Verkehrsinformation finden Sie in der ÖAMTC-APP mit Traffic Alert zur Überwachung täglicher Routen: www.oeamtc.at/apps bzw. www.oeamtc.at/trafficalert und auf der ÖAMTC-Homepage: www.oeamtc.at/verkehrsservice

(Schluss)

ÖAMTC-Mobilitätsinformationen