Erfolgreiche Sirenenprobe 2025 in Wien
Am Samstag, dem 4. Oktober 2025, wurden in Wien die 180 Sirenen im Stadtgebiet einem Routinetest unterzogen. Der Test verlief erfolgreich: Bis auf drei Sirenen funktionierten alle einwandfrei.
Um die Bevölkerung mit den Zivilschutzsignalen vertraut zu halten, wurden zwischen 12:00 und 12:45 Uhr vier Signale ausgelöst:
- "Sirenenprobe" (15 Sekunden gleichbleibender Dauerton)
- "Warnung" (3 Minuten gleichbleibender Dauerton)
- "Alarm" (1 Minute auf- und abschwellender Heulton)
- "Entwarnung" (1 Minute gleichbleibender Dauerton)
Die Fachabteilungen der Stadt Wien überprüften dabei den technischen Zustand und die Hörbarkeit der Sirenen.
Weitere Informationen über das Warn- und Alarmsystem finden Sie auf den Seiten https://www.wien.gv.at/zusammenleben/alarm-warnsystem
