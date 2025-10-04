Erfolgreiche Sirenenprobe 2025 in Wien

Wien (OTS) -

Am Samstag, dem 4. Oktober 2025, wurden in Wien die 180 Sirenen im Stadtgebiet einem Routinetest unterzogen. Der Test verlief erfolgreich: Bis auf drei Sirenen funktionierten alle einwandfrei.

Um die Bevölkerung mit den Zivilschutzsignalen vertraut zu halten, wurden zwischen 12:00 und 12:45 Uhr vier Signale ausgelöst:

"Sirenenprobe" (15 Sekunden gleichbleibender Dauerton)

"Warnung" (3 Minuten gleichbleibender Dauerton)

"Alarm" (1 Minute auf- und abschwellender Heulton)

"Entwarnung" (1 Minute gleichbleibender Dauerton)

Die Fachabteilungen der Stadt Wien überprüften dabei den technischen Zustand und die Hörbarkeit der Sirenen.

Weitere Informationen über das Warn- und Alarmsystem finden Sie auf den Seiten https://www.wien.gv.at/zusammenleben/alarm-warnsystem

