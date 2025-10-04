99,71 Prozent aller Sirenen funktionieren einwandfrei

St. Pölten (OTS) -

Beim heutigen Probealarm wurden die 2.450 Sirenen in Niederösterreich auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft. 99,71 Prozent der Sirenen haben während der Aussendung der drei Sirenensignale einwandfrei funktioniert. Bei sieben Sirenen wurde ein Teilausfall verzeichnet.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf: „Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Wir haben ein gut ausgebautes Warn- und Alarmierungssystem, welches den jährlichen Härtetest bestanden hat und bereitsteht, die Bevölkerung im Notfall zu warnen. Zusätzlich konnte das Handy-Warnsystem AT-Alert bundesweit getestet werden.“

Nähere Informationen: Ing. Ewald Litschauer, MSc, Abteilung Feuerwehr und Zivilschutz, Landeswarnzentrale NÖ, Tel.: 02272/9005 – 16644, E-Mail: ewald.litschauer@noel.gv.at und DI Jürgen Maier, Pressesprecher LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf, Tel.: 0676/81215283, E-Mail: lhstv.pernkopf@noel.gv.at.