ÖAAB-Spitze: „Christiane Teschl-Hofmeister bleibt die starke Stimme für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Niederösterreich.“

Wien (OTS) - 

„Die Wiederwahl von Christiane Teschl-Hofmeister an die Spitze des NÖAAB ist ein starkes Vertrauenssignal für ihre engagierte Arbeit im Sinne der niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“, betonen ÖAAB-Bundesobmann KO August Wöginger und Generalsekretär Abg.z.NR Lukas Brandweiner anlässlich des heutigen Landestages des NÖAAB.

Gerade in herausfordernden Zeiten brauche es Persönlichkeiten, die Verantwortung übernehmen, zuhören und anpacken. „Christiane Teschl-Hofmeister verbindet Handschlagqualität mit Tatkraft und Weitblick – sie ist die richtige Frau am richtigen Platz. Wir gratulieren herzlich zur Wiederwahl, wünschen ihr für die kommenden Jahre viel Erfolg, Kraft und Freude und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“, so die ÖAAB-Spitze.

