LH Mikl-Leitner und VPNÖ-Zauner gratulieren LR Teschl-Hofmeister zur Wiederwahl als Obfrau des NÖAAB

St. Pölten (OTS) -

„Ich gratuliere Christiane Teschl-Hofmeister von ganzem Herzen zur Wiederwahl als Obfrau des NÖAAB. Genauso wichtig wie die Familien in Niederösterreich sind ihr die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie weiß, dass der Fleiß der Menschen unser Land stark und wohlhabend gemacht hat. Mit der Petition gegen Sozialmissbrauch zeigt sie jenen die rote Karte, die lieber in der Hängematte liegen als an der Werkbank zu hackeln. Denn es gilt: Leistung muss sich lohnen – wer arbeitet, darf nicht der Dumme sein. Gleichzeitig setzt sie konkrete Maßnahmen um, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unmittelbar durch die Mission Niederösterreich spüren: mehr Qualität in Bildung und Betreuung, moderne Pflegeangebote und bezahlbares Wohnen. Ihr Einsatz macht deutlich, dass für sie die beste Zukunft unserer Kinder immer im Mittelpunkt steht“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner ergänzt: „Der NÖAAB mit Christiane Teschl-Hofmeister ist und bleibt die verlässliche Stimme der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Christianes konsequentes Engagement und ihre Tatkraft beweisen: Sie spricht nicht nur, sie handelt. Besonders die Blau-Gelbe Kinderbetreuungsoffensive, bei der insgesamt 750 Mio. Euro von Land und Gemeinden investiert werden und bereits über 555 Gruppen beschlossen wurden, zeigt, dass sie die Probleme der Menschen hört und anpackt. Damit gibt sie den Menschen eine Stimme, die gehört wird, und sorgt dafür, dass der NÖAAB auch künftig ein starker Partner der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Niederösterreich bleibt.“