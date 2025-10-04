FPÖ-Lugner: „Jedmayer sofort schließen – untragbarer Zustand für Anrainer und Schüler“

Wien (OTS) -

„Es ist erschreckend, wie die SPÖ Wien die Stadt an die Wand fährt. Mitten in einem Wohn- und Schulgebiet betreibt die Stadt ein Drogensuchthilfezentrum – direkt neben einem Kinderspielplatz und unmittelbar an einer U-Bahn-Station. Für Anrainer, Familien und Schüler ist das Jedmayer ein täglicher Albtraum. Seit Jahren fordern wir Freiheitliche die Schließung – und dennoch weigert sich die rot-pinke Stadtregierung zu handeln“, kritisiert FPÖ-Bezirksparteiobmann LAbg. Leo Lugner.

„Ein modernes Suchthilfezentrum gehört an den Stadtrand, in ein Gewerbegebiet – weit weg von Wohnhäusern, Schulen und Kinderspielplätzen. Alles andere ist verantwortungslos und fahrlässig. Wien darf nicht länger als Versuchslabor für die chaotische Sozialpolitik der SPÖ missbraucht werden“, so Lugner weiter.

Deutliche Kritik übt Lugner an Ewald Lochner: „Lochner ist nicht nur Drogen- und Suchthilfekoordinator, sondern gleichzeitig SPÖ-Politiker und Bezirksvorsteher-Stellvertreter in Penzing. Diese Doppelfunktion überlastet ihn offenbar massiv. Er schafft es nicht einmal, ein Interview ordentlich zu führen – die Sicherheit der Wienerinnen und Wiener scheint ihn nicht zu interessieren. Seine sofortige Abberufung ist überfällig! Er soll sich auf seine Parteikarriere konzentrieren und die Verantwortung für unsere Stadt endlich anderen überlassen.“

„Die Wienerinnen und Wiener haben ein Recht auf Sicherheit, Lebensqualität und Schutz vor Drogenkriminalität. Wir Freiheitliche werden nicht lockerlassen, bis das Jedmayer geschlossen, der verantwortungslose SPÖ-Stadl beendet und Wien wieder lebenswert wird“, so Lugner abschließend.



