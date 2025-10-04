Lotto: Jackpot nach Bonus-Ziehung - 1,3 Millionen Euro warten

Wien (OTS) -

Gastmoderatorin Conny Kreuter zog am vergangenen Freitag den Starthebel des Lotto-Trichters, um mit gutem Kugelmix die „sechs Richtigen“ zu ermitteln. Die Kombination 2, 4, 25, 27, 32 und 43 rollte aus dem Trichter, blieb jedoch unangekreuzt. Ein Jackpot mit rund 1,3 Millionen Euro wartet nun auf die Lotto-Fans bei der Ziehung am Sonntag.

Der 30.000 Euro-Bonus der Freitag Bonus-Ziehung geht an die Quittungsnummer 68777 93721, gespielt auf der Spieleplattform der Österreichischen Lotterien, win2day.

Die Zusatzzahl 14 brachte zwei Spielteilnehmer:innen Glück. Je ein Fünfer mit Zusatzzahl wurde in Wien und Salzburg erzielt. Beide haben zwei Dinge gemeinsam: Beiden fehlte die Zahl 2 zum Sechser und beide gewinnen jeweils rund 38.500 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es ebenfalls keinen Sechser. Davon profitieren wiederum die LottoPlus Fünfer. Auf sie wurde die Gewinnsumme des Sechsers aufgeteilt. Jeder der 30 LottoPlus Fünfer erhält mehr als 7.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Auch beim Joker heißt es „Jackpot“. Auf keinem Wettschein, keiner Quittung fand sich das „Ja“ zur richtigen Jokerzahl. Damit kann das „Ja“ zum richtigen Joker bei der kommenden Ziehung im Solofall 350.000 Euro schwer sein.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Freitag, 3. Oktober 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen