SOS-Kinderdorf: Aufsichtsrat entbindet Geschäftsführer Christian Moser von seinen Aufgaben

Aufsichtsrat stellt Unabhängigkeit der Reformkommission sicher – Moser bis zum Vorliegen der Ergebnisse dienstfrei gestellt

Wien (OTS) - 

Der Aufsichtsrat von SOS-Kinderdorf hat in Absprache mit Christian Moser beschlossen, ihn bereits jetzt von allen Geschäftsführungstätigkeiten zu entbinden und ihn dienstfrei zu stellen, bis die Ergebnisse der Reformkommission vorliegen.

„Für den Aufsichtsrat ist klar: Kinderschutz, Transparenz und Aufarbeitung haben absolute Priorität“, erklärt Irene Szimak, Vorsitzende des Aufsichtsrats von SOS-Kinderdorf Österreich.

Die Reformkommission unter Leitung von Dr.in Irmgard Griss tritt am 8. Oktober in neuer Zusammensetzung erstmals zusammen.

