SP-Lindner/Robosch: Volle Solidarität mit der Pecs-PRIDE!

SoHo Österreich solidarisiert sich gegen Orban-Verbot der zweiten PRIDE in Ungarn

Wien/Pecs (OTS) - 

Was Victor Orban in Budapest nicht gelungen ist, will er am heutigen Samstag in der südungarischen Stadt Pecs nachholen: Die zweite PRIDE-Parade in Ungarn soll dort heute aufgrund von Orbans PRIDE-Verbot untersagt werden. Die dortigen Aktivist*innen lassen sich von ihrem Einsatz für Menschenrechte und ein vielfältiges Ungarn aber nicht abbringen und bekommen für ihren Widerstand gegen die menschenrechtsfeindliche Politik Orbans auch breite internationale Unterstützung. Für den Bundesvorsitzenden der sozialdemokratischen LGBTIQ+ Organisation SoHo und SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner steht fest: „Wie schon in Budapest stehen wir auch in Pecs solidarisch mit der ungarischen LGBTIQ+ Community! Orbans Angriffe auf die Menschenrechte der ungarischen LGBTIQ+ Community sind ein Angriff auf die Grundrechte aller Ungar*innen und eine direkte Attacke auf unser vielfältiges, demokratisches Europa. Alle, denen ein vielfältiges, demokratisches Europa ein Anliegen ist, sind heute Seite an Seite mit der LGBTIQ+ Community in Pecs!“

Auch aus Österreich reisen Aktivist*innen heute nach Ungarn, um die dortige Community zu unterstützen. Anna Robosch, SPÖ-Gemeinderätin in Graz, einer Partnerstadt von Pecs, und Vorsitzende der SoHo Steiermark, reist mit einer Delegation der steirischen Zivilgesellschaft nach Pecs: „Der Kampf der ungarischen LGBTIQ+ Community geht uns alle an! Orbans Verbündete wollen dessen Politik auch in Österreich und anderen EU-Ländern umsetzen. Umso wichtiger ist es, dass wir heute in Pecs klarmachen, dass eine Einschränkung der Grund- und Menschenrechte niemals erfolgreich sein wird!“

