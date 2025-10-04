  • 04.10.2025, 07:00:35
  • /
  • OTS0002

Lidl-Preisoffensive geht in die nächste Runde: Grundnahrungsmittel dauerhaft günstiger

Ab sofort: Beliebte Nudelsorten der Eigenmarke "Combino" um bis zu 20 Cent günstiger

Lidl senkt weiter die Preise: Ab sofort sind fünft beliebte Nudelsorten der Eigenmarke „Combino“ dauerhaft um bis 20 Cent günstiger. (Abdruck für Pressezwecke honorarfrei, Fotocredit: Lidl Österreich)
Salzburg, Österreich (OTS) - 

Lidl Österreich macht den täglichen Einkauf günstiger und bietet dabei jeden Tag beste Qualität zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis! Seit Anfang des Jahres wurden die Preise von bereits über 1.200 Produkten - neben zusätzlich laufenden Rabattaktionen - nachhaltig gesenkt!
Nun setzt Lidl Österreich seine Preisoffensive weiter fort: Nach Preissenkungen wie zum Beispiel bei Butter, Kaffee, Ölen und vielen anderen Produkten macht Lidl Österreich ein weiteres Grundnahrungsmittel dauerhaft günstiger!

Ab sofort kosten beliebte Nudelsorten der Lidl Eigenmarke „Combino“ dauerhaft um bis zu 20 Cent weniger. Damit wird die günstigste Pasta-Marke Österreichs noch einmal günstiger! Die Preissenkungen betreffen klassische Nudelsorten wie Spaghetti, Fusilli, Penne Rigate, Maccaroni und Linguine.

Kund:innen profitieren vom Lidl Geschäftsmodell

Die Kosten für die Preisreduktionen gehen dabei nicht zulasten der Lieferanten oder der Qualität! Das unschlagbare Preis-Leistungs-Verhältnis wird durch das Lidl Geschäftsmodell inkl. eigener Lieferketten möglich: Die vergünstigten Nudeln werden beispielsweise in der eigenen Teigwarenfabrik „Bon Pasta“ der Schwarz Produktion in Deutschland hergestellt. Zusätzlich profitieren Kund:innen vom gemeinsamen internationalen Einkauf für über 30 Länder, durch den Preisvorteile direkt weitergegeben werden.
Nicht umsonst ist Lidl Österreich die Nummer 1 bei Preis-Leistung, wie die unabhängige Studie „Branchenmonitor 2025“ der „Gesellschaft für Verbraucherstudien“ (ÖGVS) bestätigt.

Diese Nudelsorten werden günstiger:

  • Combino Fusilli (1 kg) 1,38 Ꞓ (statt 1,58 Ꞓ)

  • Combino Spaghetti (1 kg) 1,38 Ꞓ (statt 1,58 Ꞓ)

  • Combino Penne Rigate (1 kg) 1,38 Ꞓ (statt 1,38 Ꞓ)

  • Combino Maccaroni (500 g) 0,79 Ꞓ (statt 0,89 Ꞓ)

  • Combino Linguine (500 g) 0,79 Ꞓ (statt 0,89 Ꞓ)

Diese Presseaussendung ist zur Verbreitung in Österreich bestimmt.

Rückfragen & Kontakt

Lidl Österreich
Hansjörg Peterleitner
Telefon: +43 662 44 28 33 -1310
E-Mail: presse@lidl.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | LID

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright