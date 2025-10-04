Lidl-Preisoffensive geht in die nächste Runde: Grundnahrungsmittel dauerhaft günstiger

Salzburg, Österreich (OTS) -

Lidl Österreich macht den täglichen Einkauf günstiger und bietet dabei jeden Tag beste Qualität zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis! Seit Anfang des Jahres wurden die Preise von bereits über 1.200 Produkten - neben zusätzlich laufenden Rabattaktionen - nachhaltig gesenkt!

Nun setzt Lidl Österreich seine Preisoffensive weiter fort: Nach Preissenkungen wie zum Beispiel bei Butter, Kaffee, Ölen und vielen anderen Produkten macht Lidl Österreich ein weiteres Grundnahrungsmittel dauerhaft günstiger!

Ab sofort kosten beliebte Nudelsorten der Lidl Eigenmarke „Combino“ dauerhaft um bis zu 20 Cent weniger. Damit wird die günstigste Pasta-Marke Österreichs noch einmal günstiger! Die Preissenkungen betreffen klassische Nudelsorten wie Spaghetti, Fusilli, Penne Rigate, Maccaroni und Linguine.

Kund:innen profitieren vom Lidl Geschäftsmodell

Die Kosten für die Preisreduktionen gehen dabei nicht zulasten der Lieferanten oder der Qualität! Das unschlagbare Preis-Leistungs-Verhältnis wird durch das Lidl Geschäftsmodell inkl. eigener Lieferketten möglich: Die vergünstigten Nudeln werden beispielsweise in der eigenen Teigwarenfabrik „Bon Pasta“ der Schwarz Produktion in Deutschland hergestellt. Zusätzlich profitieren Kund:innen vom gemeinsamen internationalen Einkauf für über 30 Länder, durch den Preisvorteile direkt weitergegeben werden.

Nicht umsonst ist Lidl Österreich die Nummer 1 bei Preis-Leistung, wie die unabhängige Studie „Branchenmonitor 2025“ der „Gesellschaft für Verbraucherstudien“ (ÖGVS) bestätigt.

Diese Nudelsorten werden günstiger:

Combino Fusilli (1 kg) 1,38 Ꞓ (statt 1,58 Ꞓ)

Combino Spaghetti (1 kg) 1,38 Ꞓ (statt 1,58 Ꞓ)

Combino Penne Rigate (1 kg) 1,38 Ꞓ (statt 1,38 Ꞓ)

Combino Maccaroni (500 g) 0,79 Ꞓ (statt 0,89 Ꞓ)

Combino Linguine (500 g) 0,79 Ꞓ (statt 0,89 Ꞓ)

Diese Presseaussendung ist zur Verbreitung in Österreich bestimmt.