Wiens Bürgermeister Ludwig zum Tod von Anton Pelinka: „Er war der Kopf und die Seele der Politologie“

„Die Nachricht vom Tod Anton Pelinkas hat mich zutiefst getroffen und berührt“, sagt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig.

„Denn Pelinka“, so der Stadtchef, „war der Kopf und die Seele der kritischen und analytischen Politikwissenschaft und damit auch ein unbestechlicher Mahner, der auf autoritäre und rechtsextreme Fehlentwicklungen in der heimischen Politik aufmerksam machte.“

Ludwig: „Dafür nutzte er nicht nur das Medium Buch, sondern auch Medienauftritte in Zeitungen, im Radio und im Fernsehen, die ihm im ganzen Land größte Aufmerksamkeit verschafften. Zudem prägte er als langjähriger Lehrender Generationen von Studentinnen und Studenten in ihrem Verständnis von Politik und Zeitgeschichte.“

„So zeigte Pelinka etwa mit seinen ,Fünf Fragen an drei Generationen‘ die gefährliche Aktualität des Antisemitismus auf“, so Ludwig. „Zu seinen Polit-Bestsellern gehörten aber auch präzise Analysen über den Aufstieg der FPÖ und das ,Phänomen Jörg Haider‘.“

„Anton Pelinka hat sich kraft seiner wissenschaftlichen Exzellenz stets für eine offene Gesellschaft eingesetzt“, so der Bürgermeister. „Er war als Österreichs Vertreter in der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit tätig, zudem war er mit großer Leidenschaft an der Gründung des Wiener Wiesenthal Instituts für Holocaust-Studien beteiligt.“

„Die Auszeichnung mit dem Bruno-Kreisky-Preis für sein publizistisches Gesamtwerk hat sich Anton Pelinka mehr als verdient“, so Ludwig.

Bürgermeister Ludwig: „Der Tod Anton Pelinkas hat in der Polit- und Geschichtswissenschaft sowie in der gesellschaftspolitischen Publizistik eine nicht zu heilende Wunde geschlagen. Meine innigste Anteilnahme gilt den Hinterbliebenen."