Mahrer ad Ableben Rudolf Melichar: Österreich verliert eine große Stimme des Theaters

Wien (OTS) -

"Mit Kammerschauspieler Rudolf Melichar verliert Österreich einen der ganz großen Sprachkünstler und Charakterdarsteller. Mehr als 50 Jahre stand er als Ensemblemitglied des Burgtheaters auf der Bühne und brillierte dort in unzähligen Rollen. Er war bis ins hohe Alter als Schauspieler aktiv und galt bis zuletzt als aufgeschlossen und neugierig. Mit seiner Sprachkunst und Vielseitigkeit hat er Generationen von Schauspielern und Schauspielerinnen inspiriert und wurde nicht umsonst als Institution des Burgtheaters bezeichnet. Unsere Anteilnahme in dieser schweren Zeit gilt seiner Familie und seinen Freunden", betonte der Kultursprecher der Wiener Volkspartei, Gemeinderat Karl Mahrer, in einer ersten Reaktion auf das Ableben des Ehrenmitglied des Burgtheaters und Trägers des Goldenen Verdienstzeichens der Republik Rudolf Melichar.