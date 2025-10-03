  • 03.10.2025, 16:10:02
SPÖ-Herr zur Sanierungsoffensive: „Wir entlasten Haushalte und schützen unser Klima“

Förderung wird von 0 auf 1,8 Milliarden Euro erhöht – „Sauber Heizen für Alle“ bleibt

Wien (OTS) - 

„Trotz der angespannten budgetären Lage ist es uns gelungen, frisches Geld für den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen und thermische Sanierung freizumachen. 360 Millionen Euro stehen bis 2030 jährlich zur Verfügung – 1,8 Milliarden Euro insgesamt“, so Julia Herr, erste stellvertretende SPÖ-Klubvorsitzende und Umweltsprecherin im Nationalrat zur heute präsentierten Sanierungsoffensive. Rund 30 Prozent der Gesamtkosten können gefördert werden, in Kombination mit Förderungen aus den Bundesländern sind höhere Fördersätze möglich. „Mit der Sanierungsoffensive entlasten wir Haushalte, sichern Beschäftigung und schützen unser Klima“, ist Herr überzeugt. ****

Herr erinnert daran, dass Ministerin Gewessler die Heizungsförderung bis zum Jahr 2027 angelegt hatte. Doch kurz vor Weihnachten 2024 war plötzlich Schluss: Der Fördertopf war bereits drei Jahre zu früh leer, das Geld war weg. „Mit der Sanierungsoffensive erhöhen wir die Fördergelder von 0 auf 1,8 Milliarden Euro. Die Aufteilung auf fünf Jahre ermöglicht Planungssicherheit und verhindert, dass Gelder wie unter der Vorgängerregierung plötzlich aufgebraucht sind“, so Herr.

Ein besonderes Anliegen ist Herr, dass die Förderschiene „Sauber Heizen für Alle“ weitergeführt wird. Menschen mit sehr niedrigem Einkommen ist es weiterhin möglich, bis zu 100 Prozent der Investitionskosten ersetzt zu bekommen. „Klimaschutz ist immer auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit“, bringt Herr die Position der SPÖ auf den Punkt. (Schluss) mf/ls

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: klubpresse@spoe.at
Website: https://klub.spoe.at

