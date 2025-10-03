  • 03.10.2025, 15:53:32
  • /
  • OTS0128

FPÖ – Kassegger: „Energiepolitik der ‚Verlierer-Ampel‘ ist voller Widersprüche, teuer und schadet dem Standort und den Steuerzahlern!“

Während Hattmannsdorfer weiter Fossile verteufelt, kauft von der Leyen sündteures US-Frackinggas und Totschnig vernichtet 1,8 Milliarden Euro für sinnlosen Heizkesseltausch

Wien (OTS) - 

„Die Energiepolitik der ‚Verlierer-Ampel‘ ist völlig unschlüssig und schadet dem Wirtschaftsstandort und den Steuerzahlern gleichermaßen dramatisch“, so kritisierte heute FPÖ-Energiesprecher NAbg. MMMag. Dr. Axel Kassegger die Medienauftritte von ÖVP-Energieminister Hattmannsdorfer und von ÖVP-Umweltminister Totschnig. „Was Hattmannsdorfer den Menschen mit dem ElWG als großen Wurf verkaufen will, ist im Wesentlichen nur die Umsetzung einer EU-Richtlinie, bei der Österreich seit zwei Jahren säumig ist. An der grundsätzlich falschen Energiepolitik ändern er und seine ‚Verlierer-Ampel‘ nicht einmal ein Quäntchen: Die Verteufelung fossiler Energieträger geht weiter, während seine EU-Parteikollegin von der Leyen uns mit ihrem Deal den Kauf von sündteurem Frackinggas aus den USA eingebrockt hat. Dazu kommt noch, dass mit dem Festhalten an den absurden Klimazielen hochvolatile Erzeugungsanlagen gepusht werden, obwohl schon jetzt die Netze überlastet sind. Was soll das Ganze?“, so Kassegger.

Gleichzeitig wolle ÖVP-Umweltminister Totschnig alle Gasheizungen um 1,8 Milliarden Euro bis 2030 ausbauen lassen und betreibe weiterhin eine „rein ideologisch verblendete Jagd auf CO2“ mit seiner Heizkessel-Offensive. „Das ist Steuergeldvernichtung in Reinkultur. Kein vernünftiger Mensch baut noch jahrzehntelang funktionsfähige Heizungen aus – noch dazu, wenn ihm ohnehin eine gigantische Schuldenkatastrophe um die Ohren fliegt, wie es bei der ‚System-Ampel‘ gerade der Fall ist. Was Schwarz, Rot und Pink hier treiben, passt doch von vorne bis hinten nicht zusammen und schadet unserem wirtschaftlich komplett darniederliegenden Land immens! Wenn es nicht derartig traurig wäre, müsste man Hattmannsdorfer und Totschnig heute ausrichten, dass der Fasching erst am 11.11. um 11:11 Uhr beginnt und nicht am 3. Oktober!“, rechnete der freiheitliche Energiesprecher mit der Regierung ab.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright