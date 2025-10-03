FPÖ – Kassegger: „Energiepolitik der ‚Verlierer-Ampel‘ ist voller Widersprüche, teuer und schadet dem Standort und den Steuerzahlern!“

Wien (OTS) -

„Die Energiepolitik der ‚Verlierer-Ampel‘ ist völlig unschlüssig und schadet dem Wirtschaftsstandort und den Steuerzahlern gleichermaßen dramatisch“, so kritisierte heute FPÖ-Energiesprecher NAbg. MMMag. Dr. Axel Kassegger die Medienauftritte von ÖVP-Energieminister Hattmannsdorfer und von ÖVP-Umweltminister Totschnig. „Was Hattmannsdorfer den Menschen mit dem ElWG als großen Wurf verkaufen will, ist im Wesentlichen nur die Umsetzung einer EU-Richtlinie, bei der Österreich seit zwei Jahren säumig ist. An der grundsätzlich falschen Energiepolitik ändern er und seine ‚Verlierer-Ampel‘ nicht einmal ein Quäntchen: Die Verteufelung fossiler Energieträger geht weiter, während seine EU-Parteikollegin von der Leyen uns mit ihrem Deal den Kauf von sündteurem Frackinggas aus den USA eingebrockt hat. Dazu kommt noch, dass mit dem Festhalten an den absurden Klimazielen hochvolatile Erzeugungsanlagen gepusht werden, obwohl schon jetzt die Netze überlastet sind. Was soll das Ganze?“, so Kassegger.

Gleichzeitig wolle ÖVP-Umweltminister Totschnig alle Gasheizungen um 1,8 Milliarden Euro bis 2030 ausbauen lassen und betreibe weiterhin eine „rein ideologisch verblendete Jagd auf CO2“ mit seiner Heizkessel-Offensive. „Das ist Steuergeldvernichtung in Reinkultur. Kein vernünftiger Mensch baut noch jahrzehntelang funktionsfähige Heizungen aus – noch dazu, wenn ihm ohnehin eine gigantische Schuldenkatastrophe um die Ohren fliegt, wie es bei der ‚System-Ampel‘ gerade der Fall ist. Was Schwarz, Rot und Pink hier treiben, passt doch von vorne bis hinten nicht zusammen und schadet unserem wirtschaftlich komplett darniederliegenden Land immens! Wenn es nicht derartig traurig wäre, müsste man Hattmannsdorfer und Totschnig heute ausrichten, dass der Fasching erst am 11.11. um 11:11 Uhr beginnt und nicht am 3. Oktober!“, rechnete der freiheitliche Energiesprecher mit der Regierung ab.