Bauernbund begrüßt Fortführung des Investitionsanreizsystems für Holzenergie

Wien (OTS) -

Der Österreichische Bauernbund begrüßt die heute präsentierte Sanierungsoffensive Neu, die künftig den Kesseltausch ebenso wie thermisch-energetische Sanierungen umfasst. Damit bleibt ein zentraler Baustein für die Wärmewende erhalten, trotz massiver Sparzwänge im Bundesbudget.

Strasser lobt Einsatz von Minister Totschnig

„Dass dieses wichtige Investitionsanreizsystem fortgeführt wird, ist das Verdienst von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. Er hat sich in schwierigen Verhandlungen erfolgreich durchgesetzt und damit Planungssicherheit für bäuerliche Betriebe, Konsumenten sowie für die Heizkessel- und Installationsbranche geschaffen. Mit der Kombination aus Heizkesseltausch und Sanierungsbonus schaffen wir einen echten Schub für die Wärmewende. Das ist ein klarer politischer Erfolg und zeigt, dass sich unser gemeinsamer Einsatz lohnt“, betont Bauernbund-Präsident Abg.z.NR DI Georg Strasser.

Weisl: „Bringt Stabilität und sichert Wertschöpfung“

Bauernbund-Direktorin Mag. Corinna Weisl hebt hervor: „Mit einem fixen Jahresbudget von 360 Millionen Euro bis 2030 ist erstmals verlässlich geregelt, dass Fördermittel nicht schon nach wenigen Monaten ausgeschöpft sind. Das Investitionsanreizsystem bringt Stabilität und sichert gleichzeitig Wertschöpfung in den Regionen. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist Verlässlichkeit für Investitionsentscheidungen entscheidend.“

Bauernbund fordert weitere Mittel

Die Sanierungsoffensive Neu umfasst für die Jahre 2026 bis 2030 insgesamt 1,8 Milliarden Euro. „Entscheidend ist nun, dass dieses Fundament in den kommenden Jahren weiter gestärkt wird. So schaffen wir Stabilität, sichern Wertschöpfung in den Regionen und leisten zugleich einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz“, so Strasser abschließend.