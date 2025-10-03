FPÖ-Fiedler: „Diskriminierung österreichischer Lehrer absolut inakzeptabel“

Sankt Pölten (OTS) -

„Die Abberufung des Rektors der Pädagogischen Hochschule Baden war längst überfällig“, stellt FPÖ-Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler klar. „Bereits im August hat eine völlig inakzeptable Ausschreibung (Anm.: Türkisch-Kenntnisse von Lehrern erwünscht), welche österreichische Lehrer klar benachteiligt hat, für Wirbel und Empörung gesorgt. Wer unsere österreichischen Pädagogen derart diskriminiert, hat an der Spitze einer Bildungsinstitution nichts verloren“, so Fiedler weiter.

Helmut Fiedler fordert, dass solche Fehlentwicklungen künftig ausgeschlossen werden: „Unsere Lehrer verdienen Respekt und vollste Unterstützung in den Klassenzimmern sowie Wertschätzung. Wir brauchen klare Spielregeln und keine linksideologischen Experimente auf dem Rücken unserer Kinder!“