EEÖ: „Sanierungsoffensive neu“ wichtiger erster Schritt

Wien (OTS) -

Der Dachverband Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) begrüßt die lang erwartete und heute von Bundesminister Norbert Totschnig im Rahmen der „Sanierungsoffensive“ vorgestellte Neuauflage der Förderungen für den Heizkesseltausch. Damit wird nach monatelangem Stillstand beim Heizungstausch wieder eine neue Dynamik in Gang gesetzt, so die Hoffnung der Heizungsbranche.

„ Die Branche hat in den letzten Monaten eindringlich auf die fehlende Planungssicherheit hingewiesen: Aufträge blieben aus und selbst der Erhalt gut ausgebildeter Fachkräfte war in Frage gestellt. Nun gibt es wieder klare Rahmenbedingungen. Haushalte und Unternehmen können ihre Projekte endlich starten “, erklärt Martina Prechtl-Grundnig, Geschäftsführerin des EEÖ.

Klimaziele werden verfehlt

Allerdings wurde nicht nur die Förderhöhe pro Anlage deutlich reduziert, auch die Zahl der möglichen Förderfälle wird stark eingeschränkt. So geht das Ministerium im kommenden Jahr von etwa 30.000 Förderfällen aus. Ersten Abschätzungen zufolge bedeutet dies einen Rückgang der geförderten Heizungstäusche um mehr als die Hälfte. Mit dieser Tauschquote werden die Klimaziele für Österreich bis 2040 jedoch nicht erreicht.

Prechtl-Grundnig warnt: „Sparen allein führt nicht zum Ziel – es darf dabei der Konjunkturimpuls nicht abgewürgt werden. Nicht nur im Interesse der Konsumentinnen und Konsumenten, sondern auch zum Erhalt der Kapazitäten in Betrieben und für die Arbeitsplätze in dem Bereich braucht es daher ergänzende Maßnahmen.“

Ordnungspolitik als Ergänzung gekürzter Förderungen

In Zeiten von knappen Budgets und gekürzten Förderungen braucht es vermehrt Schritte in der Ordnungspolitik, wie auch die von BMWET und BMLUK beauftragte Prognos-Studie zur Evaluierung der Klima- und Energieförderungen im Sommer 2025 bestätigte. Es sei nicht mehr genug Geld vorhanden, um wie bisher den fehlenden ordnungspolitischen Rahmen zur Umstellung fossiler auf klimafreundliche Heizsysteme allein durch Förderungen zu kompensieren, so die Studienautoren.