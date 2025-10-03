  • 03.10.2025, 14:15:33
  • /
  • OTS0111

NEOS zum Welttierschutztag: Tierwohl in den Fokus rücken

Pramhofer: „Wir arbeiten in der Bundesregierung intensiv daran, Tierleid effektiv zu verhindern und die Lebensqualität von Tieren nachhaltig zu verbessern.“

Wien (OTS) - 

„Ein respektvoller Umgang mit allen Tieren ist entscheidend für eine nachhaltige Zukunft“, sagt NEOS-Tierschutzsprecher Christoph Pramhofer zum morgigen Welttierschutztag. „Daher arbeiten wir in der Bundesregierung an verschiedenen Maßnahmen, um Tierleid effektiv zu verhindern und die Lebensqualität von Tieren zu verbessern. Besonders wichtig ist, den illegalen Welpen- und Kittenhandel, der zunehmend über Online-Kanäle stattfindet, mit gezielten Schwerpunktaktionen abzustellen. Gleichzeitig arbeitet die neu geschaffene Qualzuchtkommission bereits intensiv an Vorschlägen für ein Qualzuchtverbot, das das Tierwohl nachhaltig steigert und Rechtssicherheit für heimische Züchterinnen und Züchter schafft.“

Auch bei der Nutztierhaltung habe sich die Bundesregierung schon im Regierungsprogramm auf konkrete Schritte geeinigt, um das Tierwohl noch stärker in den Vordergrund zu rücken, betont Pramhofer. „Als Wirtschaftspartei ist es uns NEOS ein großes Anliegen, das Tierwohl und eine innovative Landwirtschaft stets zusammenzudenken.“

Rückfragen & Kontakt

NEOS Presseabteilung
Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: presse@neos.eu (Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an kontakt@neos.eu)

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright