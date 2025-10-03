Die Radio-Niederösterreich-Feuerwehr-Challenge

St. Pölten (OTS) -

Sie stehen immer bereit, die mehr als 105.000 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner in Niederösterreich. Jetzt werden die vielen Freiwilligen vor den Vorhang geholt und können auch gewinnen. Gleich drei Feuerwehrfest-Pakete im Wert von jeweils Ꞓ 10.000 Euro gibt es bei der Radio-Niederösterreich-Feuerwehr-Challenge zu gewinnen. Gemeinsam mit der Kronen Zeitung startet der größte Feuerwehr-Wettbewerb des Landes. Alle Feuerwehren Niederösterreichs können mitmachen und eines der Pakete gewinnen: Eine Radio-NÖ-Disco samt DJ, ein Präsentationspaket in der „Kronen Zeitung“ für die Feuerwehr und 5.000 Euro für das Feuerwehrfest.

ORF NÖ-Landesdirektor Alexander Hofer: „Verkehrsunfälle, Unwetterschäden, Brände – die Feuerwehr ist immer zur Stelle, um Leben zu retten, Infrastruktur zu schützen oder Umweltschäden zu verhindern. Das Hochwasser im vergangenen Jahr hat gezeigt, wie wichtig dieses Netz der freiwilligen Helferinnen und Helfer ist. Wir wollen mit dieser Aktion nicht nur die Leistungen anerkennen, sondern auch die Kameradinnen und Kameraden vorstellen, die sich für ihre Gemeinde und ihre Mitmenschen einsetzen.“

„Kronen Zeitung“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini: „Retten, löschen, schützen – wir werfen das Scheinwerferlicht auf die Leistungen der Feuerwehren in Niederösterreich. Die Aktion soll zeigen, was die Kameradinnen und Kameraden täglich für ihre Mitmenschen und deren Sicherheit tun, auch für die Umwelt und nicht zuletzt für die Tiere, die auch manchmal in Not geraten. Mit unserer Unterstützung wollen wir den Feuerwehren ein großes Dankeschön sagen.“

Bei der Radio-NÖ-Feuerwehr-Challenge sind drei Dinge gefragt: Fotos der Ortsfeuerwehr, die Beschreibung eines Einsatzes, der besonders bewegt hat oder eines Erlebnisses, das besonders fordernd, dramatisch oder lustig war. Und ein einminütiges Video, in dem sich die Feuerwehr vorstellt. Und jetzt kommt’s: Der Text muss sich reimen!

Bis 9. Februar 2026 ist Zeit alles einzureichen und ab März wird online abgestimmt. Auf den Homepages von noe.ORF.at/feuerwehr und krone.at/feuerwehr wird es die Videos aller Feuerwehren zu sehen geben, die sich beworben haben und hier können alle für ihren Favoriten voten. Drei Wochen lang wird abgestimmt und jede Woche gewinnt eine Feuerwehr das Radio-NÖ-Feuerwehrfest-Paket im Wert von Ꞓ 10.000 Euro. Spannende Geschichten über Einsätze und Erlebnisse sind auf krone.at/feuerwehr zu lesen und auf Radio Niederösterreich zu hören.