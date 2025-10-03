SPÖ-Termine von 6. Oktober bis 12. Oktober 2025

Wien (OTS) -

MONTAG, 6. Oktober 2025

18.30 Uhr Im Rahmen der „Gemeinsam auf Kurs“-Tour des SPÖ-Regierungsteams ist SPÖ-Bundeparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler in Oberösterreich (Freizeitpark Micheldorf, Ziehbergstraße 9, 4563 Micheldorf).

18.30 Uhr Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nimmt am Sommergespräch der Apothekerkammer OÖ teil (Lentos Kunstmuseum, Linz)

18.00 Uhr Das Renner-Institut lädt zu einer Diskussion zum Thema „80 Jahre UNO: Multilateralismus, Menschenrechte und internationale Solidarität in krisenhaften Zeiten“ mit SPÖ-Nationalratsabgeordneter Petra Bayr, Shoura Hashemi (Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich), Christos Katsioulis (Direktor des Regionalbüros für Internationale Zusammenarbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung) und Willibald Zeck (Leiter der Abteilung Programmkoordination des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen). Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/378v5n54 (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

19.00 Uhr Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt an einem Podiumsgespräch zum Thema „80 Jahre Kriegsende, 70 Jahre Staatsvertrag, immerwährende Neutralität - Ist unsere Demokratie in Gefahr?“ teil (Stadtpfarre Korneuburg, Ägydiussaal, Kirchenplatz 1, 2100 Korneuburg).

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, spricht Misik mit mit Historiker Onur Erdur und Politikwissenschafterin Monika Mokre über „Die Schule des Südens. Die kolonialen Wurzeln der französischen Theorie“. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/34xnwffm (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 7. Oktober 2025

9.30 Uhr Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig eröffnet das Qualitätssymposium des BMASGPK (Anker Brotfabrik, Absberggasse 35-37, 1100 Wien).

9.45 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (6. bis 9. Oktober) findet ein Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Evelyn Regner statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum WEISS N-1402 und online via Webex: https://tinyurl.com/yyb4sd25).

18.00 Uhr Die SPÖ-Bundesbildung und die Wiener Bildungsakademie laden zur Podiumsdiskussion zum Thema „Scotland in Europe” mit u.a. dem ehem. Britischen Labour-Abgeordneten Sir Tom Clarke. Weitere Infos auch in englischer Sprache unter https://wiener-bildungsakademie.wien/event/tom-clarke/(Wiener Bildungsakademie, Praterstraße 25a, 1020 Wien).

19.00 Uhr Das Kreisky-Forum lädt zum Gespräch zum Thema „Option China?“ mit Raimund Löw, Jörg Wuttke, Alexandra Siebenhofer, Marina Rudyak und Felix Lee. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/34xnwffm (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 8. Oktober 2025

Finanzminister Markus Marterbauer nimmt am Treffen der europäischen Finanzminister*innen (ECOFIN) teil (8. und 9. Oktober, Luxemburg).

9.00 Uhr der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (BKA).

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Arab/Middle East Changes“ spricht Gudrun Harrer mit Michel Cousins über „The long and winding Road to Peace in Lybia”. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/34xnwffm (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 9. Oktober 2025

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament, Bundesratssitzungssaal).

10.30 Uhr Die Präsidiale des Nationalrats tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

17.30 Uhr Das Renner-Institut lädt zu Vortrag und Diskussion zum Thema „Bosnien und Herzegowina: Die Vergangenheit überwinden, die Zukunft in Europa gestalten“ mit u.a. RI-Direktor Sascha Obrecht, dem stv. Ministerpräsidenten der Föderation Bosnien und Herzegowina und stv. Parteivorsitzenden der SDP BiH Vojin Mijatović und SPÖ-Verteidigungssprecher und Mitglied der parlamentarischen Freundschaftsgruppe mit Bosnien und Herzegowina Robert Laimer. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/mphf2vs2 (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien, 1100 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Ressourcen von Demokratie“ spricht Irene Horejs mit Kathryn Nwajiaku-Dahou and Stephan Klingebiel über „Does the ‚Zeitenwende‘ mean the end of international Aid?“. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/34xnwffm (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 10. Oktober 2025

9.00 Uhr Bundesministerin Korinna Schumann hält bei den 10. PRAEVENIRE Gesundheitstagen ein Impulsreferat zum Thema Frauengesundheit (Schloss Esterházy, Esterházyplatz 1, 7000 Eisenstadt).

17.30 Uhr Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nimmt an einer Enquete des Österreichischen Bundesverbands für Psychotherapie teil (MedUni Wien, Josephinum, Währinger Straße 25, 1090 Wien).

SAMSTAG, 11. Oktober 2025

SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler nimmt am Landesparteitag der SPÖ Vorarlberg teil (Feldkirch).

18.30 Uhr SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr hält eine Rede anlässlich der Feierlichkeiten zu „5 Jahre FEM.A“ (ega: frauen im zentrum, Windmühlgasse 26, 1060 Wien).

SONNTAG, 12. Oktober 2025

11.45 Uhr Sportstaatssekretärin Michaela Schmidt nimmt am ersten Halleiner Kinder- und Jugendsporttag teil (Ziegelstadel, Hallein).

