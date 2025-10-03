  • 03.10.2025, 13:44:32
SPÖ-Kultursprecherin Auer dankt Christian Kircher für zehn Jahre an der Spitze der Bundestheater-Holding

Wien (OTS) - 

SPÖ-Kultursprecherin Katrin Auer bedauert das Ausscheiden von Christian Kircher als Geschäftsführer der Bundestheater-Holding und dankt Kircher für sein zehnjähriges Wirken in dieser Spitzenfunktion für die Kultur: „Christian Kircher hat die Bundestheater in einer schwierigen Phase übernommen und sie in den vergangenen Jahren organisatorisch wie wirtschaftlich auf ein neues Fundament gestellt. Mit seinem Engagement hat er wesentlich dazu beigetragen, dass die größten Theaterinstitutionen Österreichs heute wieder auf stabilem Boden stehen.“ ****

Auer verweist auf die in Kirchers Amtszeit erreichten Reformen: „Die Sanierung der Finanzen, die Bündelung von Verwaltung und Personalverrechnung, die umfassende Digitalisierung zentraler Prozesse und die starke Positionierung von Burgtheater, Staatsoper und Volksoper sind ein bleibendes Vermächtnis. Vor allem aber ist es Christian Kircher gelungen, der Kunst und den Künstler:innen wieder mehr Spielraum zu geben“, so die SPÖ-Kultursprecherin. (Schluss) ah/ls

