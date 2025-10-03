- 03.10.2025, 13:10:02
Termine am 4. Oktober in der Rathauskorrespondenz
14.00 Uhr, Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky feiert 10 Jahre Grätzloase mit einer Stadtwanderung (15., U3-Station Schweglerstraße)
