  • 03.10.2025, 13:09:02
  • /
  • OTS0098

Chefredakteurin des Österreichischen Wörterbuchs Christiane Pabst im ORF Vorarlberg

Am 8. Oktober um 19.30 Uhr im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg, Dornbirn

Wien (OTS) - 

Christiane Pabst, Chefredakteurin des Österreichischen Wörterbuchs, ist am Mittwoch, 8. Oktober 2025, zu Gast im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn und spricht zum Thema „Wörterbuch trifft Lobby – Wie Werbung, Medien und Wörterbücher einander beeinflussen“. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten unter karten.vbg@orf.at oder 05572/301.

Sprache als Spiegel gesellschaftlicher Entwicklung

Wer gestaltet Sprache – und wer folgt ihr? Öffentliche Diskurse bringen neue Wörter ins Wörterbuch und/oder verschieben alte Bedeutungen. Was macht das mit unserer Sprache in Werbung, Medien, Schulen und Politik? Christiane Pabst zeigt in diesem Vortrag, wie Sprache als Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen fungiert. Sie fokussiert dabei insbesondere die Werbesprache in ihrer Gratwanderung zwischen Kreativität und Klischee, die Funktion der Medien als Multiplikatoren sowie politische Kommunikation/PR und ihre Einflussnahme auf Alltagsbegriffe und öffentliche Debatten. Wie sprachliche Veränderungen dokumentiert und bewertet werden, zeigt die Vortragende am Beispiel des Österreichischen Wörterbuchs.

Ein Leben für die Sprache

Christiane Pabst ist Chefredakteurin des Österreichischen Wörterbuchs (ÖWB) und Mitglied im Rat für deutsche Rechtsschreibung. Ihre Tätigkeit umfasst Studien, ein Postdoktorat in Brasilien, einen Lehrstuhl in Ungarn und ihre Tätigkeit an der Akademie der Wissenschaften – alles im Zeichen der Sprache.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Wir möchten mit diesem Abend alle ansprechen und willkommen heißen, die mit der deutschen Sprache zu tun haben. Das reicht von Personen aus dem Medien-, PR- und Marketingbereich über Agenturen, Kulturschaffende bis hin zu Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern sowie letztendlich allen, die an der Entwicklung unserer Sprache interessiert sind.“

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GOK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright