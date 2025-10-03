Chefredakteurin des Österreichischen Wörterbuchs Christiane Pabst im ORF Vorarlberg

Wien (OTS) -

Christiane Pabst, Chefredakteurin des Österreichischen Wörterbuchs, ist am Mittwoch, 8. Oktober 2025, zu Gast im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn und spricht zum Thema „Wörterbuch trifft Lobby – Wie Werbung, Medien und Wörterbücher einander beeinflussen“. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten unter karten.vbg@orf.at oder 05572/301.

Sprache als Spiegel gesellschaftlicher Entwicklung

Wer gestaltet Sprache – und wer folgt ihr? Öffentliche Diskurse bringen neue Wörter ins Wörterbuch und/oder verschieben alte Bedeutungen. Was macht das mit unserer Sprache in Werbung, Medien, Schulen und Politik? Christiane Pabst zeigt in diesem Vortrag, wie Sprache als Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen fungiert. Sie fokussiert dabei insbesondere die Werbesprache in ihrer Gratwanderung zwischen Kreativität und Klischee, die Funktion der Medien als Multiplikatoren sowie politische Kommunikation/PR und ihre Einflussnahme auf Alltagsbegriffe und öffentliche Debatten. Wie sprachliche Veränderungen dokumentiert und bewertet werden, zeigt die Vortragende am Beispiel des Österreichischen Wörterbuchs.

Ein Leben für die Sprache

Christiane Pabst ist Chefredakteurin des Österreichischen Wörterbuchs (ÖWB) und Mitglied im Rat für deutsche Rechtsschreibung. Ihre Tätigkeit umfasst Studien, ein Postdoktorat in Brasilien, einen Lehrstuhl in Ungarn und ihre Tätigkeit an der Akademie der Wissenschaften – alles im Zeichen der Sprache.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Wir möchten mit diesem Abend alle ansprechen und willkommen heißen, die mit der deutschen Sprache zu tun haben. Das reicht von Personen aus dem Medien-, PR- und Marketingbereich über Agenturen, Kulturschaffende bis hin zu Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern sowie letztendlich allen, die an der Entwicklung unserer Sprache interessiert sind.“