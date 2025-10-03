Arzneimittelversorgung - ärztliche Hausapotheke, öffentliche Apotheke und online Handel. Was ist zeitgemäß und sicher?

Wien (OTS) -

Das Einzugsgebiet der Landärztinnen und -ärzte mit den österreichweit 800 Hausapotheken umfasst rund 3 Millionen Menschen. Und in vielen dünner besiedelten Regionen sichert die Hausapotheke das Bestehen einer ärztliche Ordination überhaupt erst ab.

Deshalb lädt der Schutzverband der Hausapotheken führenden Ärztinnen und Ärzte die Vertreter der Medien zur Podiumsveranstaltung



"Die ärztliche Hausapotheke im Spannungsfeld mit öffentlicher Apotheke und online Handel – konkurrenzloses Vorbild für eine sichere und zeitgemäße Gesundheitsversorgung der Patientinnen und Patienten oder Auslaufmodell?"

Gemeinsam mit den Gesundheitssprechern der fünf im Nationalrat vertreten Parteien diskutiert die Obfrau des Schutzverbandes, die Vorarlberger Ärztin Dr. Carmen Berti-Zambanini, alle Aspekte einer zeitgemäßen und sicheren Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln im niedergelassenen Bereich.



Zeit: Donnerstag, 9. Oktober, 18:00 – ca 19:30 Uhr

Ort: APA Veranstaltungszentrum, 1060 Wien, Laimgrubengasse 10

Die Teilnahme ist auch online via Live Übertragung möglich:

https://events.streaming.at/hapo-20251009