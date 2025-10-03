- 03.10.2025, 12:25:32
GRÜNE — TERMINE
von 04. bis 12. Oktober 2025
Sonntag, 5.10.2025
14:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler und Elisabeth Götze zu Besuch beim Protestcamp der S34-Bürger:inneninitiative
Ort: Protest Podest, südwestlich vom Jochrisihof in Nadelbach, St. Pölten
18:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt an der Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des 7. Oktober 2023 teil
Ort: Judenplatz, 1010 Wien
Freitag, 10.10.2025
15:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler besucht den Klimastreik in Wien
Ort: Wien Mitte Landstraße
Sonntag, 12.10.2025
Klubobfrau Leonore Gewessler bei der Luschnouar Kilbi
Ort: Kirchplatz in Lustenau. Kirchplatz, 6890 Lustenau
Rückfragen & Kontakt
Die Grünen
presse@gruene.at
