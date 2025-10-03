Kathrin Hömstreit – Neue Geschäftsführerin der Servicestelle Treffpunkt Bibliothek

St. Pölten (OTS) -

Die Servicestelle Treffpunkt Bibliothek des Landes Niederösterreichs freut sich, mit Kathrin Hömstreit eine neue Geschäftsführerin begrüßen zu dürfen, die langjährige Erfahrung im Bibliothekswesen und in der Literaturvermittlung mitbringt und die Weiterentwicklung der niederösterreichischen Bibliothekslandschaft bereits seit vielen Jahren aktiv begleitet.

Hömstreit ist ausgebildete Sozialpädagogin und Literaturvermittlerin. Berufliche Stationen führten sie in die Kinder- und Jugendbetreuung sowie in die Schilderherstellung, bevor sie ab 2019 die Fachstelle für kommunale Bibliotheken in der Servicestelle Treffpunkt Bibliothek übernahm. Zudem ist sie in der Ausbildung des Büchereiverbandes Österreichs für ehrenamtliche und nebenberufliche Bibliothekarinnen und Bibliothekare tätig und koordiniert das Netzwerk der Literaturvermittlerinnen KBH, wodurch sie wichtige Impulse für die qualitative Weiterentwicklung des Bibliothekswesens setzen konnte.

Ihr persönliches Engagement für öffentliche Bibliotheken reicht bis ins Jahr 2005 zurück, als sie erstmals ehrenamtlich tätig wurde. Drei Jahre später absolvierte sie die Ausbildung zur Bibliothekarin, und seit 2020 verantwortet sie als Co-Leiterin die Arbeit der öffentlichen Bücherei in Ruprechtshofen im Bezirk Melk.

„Ich freue mich darauf, die erfolgreiche Arbeit der Servicestelle Treffpunkt Bibliothek gemeinsam mit dem engagierten Team fortzuführen und die öffentlichen Bibliotheken in Niederösterreich in ihren vielfältigen Aufgaben bestmöglich zu unterstützen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Beratung und Qualifizierung in enger Abstimmung mit den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren, damit die Angebote der Bibliotheken passgenau auf die Bedürfnisse in den Orten und Regionen Niederösterreichs abgestimmt werden können“, so Kathrin Hömstreit.

Die neue Geschäftsführerin führt weiter aus: „Bibliotheken sind heute weit mehr als Orte der Medienausleihe. Sie sind offene Räume für Begegnung, Bildung und Kultur. Treffpunkt Bibliothek setzt sich daher besonders für die Sichtbarkeit und Bedeutung der öffentlichen Bibliotheken ein. Mit innovativen Projekten und professioneller Begleitung werden die Bibliotheken als wichtige Partner in der regionalen Entwicklung und in der kulturellen Nahversorgung gestärkt.“

