NEOS freuen sich über Verstärkung für das Team des European Forum Alpbach

Wien (OTS) -

„Wir freuen uns mit dem European Forum Alpbach über die Verstärkung in seinem Führungsteam und wünschen unserem langjährigen Mitstreiter Nick Donig alles Gute für die neue Aufgabe. Mit ihm wechselt ein glühender Europäer und begeisterter Kommunikator für Blicke über den nationalen Tellerrand zu einer der renommiertesten Institutionen in Österreich“, sagt NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos anlässlich der Bestellung des bisherigen Leiters der NEOS-Kommunikation in die Geschäftsführung des EFA.

Donig war vor zweieinhalb Jahren in Vorbereitung auf das Superwahljahr 2024 zur damaligen Oppositionspartei zurückgekehrt, nachdem er dort zuvor schon bis 2021 unter anderem als Generalsekretär am Aufbau der Bewegung mitgearbeitet hatte. Seit Eintritt der pinken Reformkraft in die Regierung leitete er den Bereich Kommunikation und Kampagnen.

„Das gemeinsame Europa ist nicht immer leicht zu vermitteln, der Gegenwind ist oft rau. Wenn man aber die Begeisterung und Kraft erlebt, die eine starke Vision über Generationen und Grenzen hinweg auslöst, ist es jede Mühe wert“, sagt Donig und dankt seinerseits NEOS nicht zuletzt für zwei gemeinsame, „lupenrein pro-europäische“ und erfolgreiche EU-Wahlkampagnen.

Die Nachfolge in der Kommunikationsleitung werden NEOS in aller Ruhe in den kommenden Wochen klären. „Das Team ist gut eingespielt“, sagt Hoyos zuversichtlich.