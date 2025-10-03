- 03.10.2025, 11:46:32
ORF-„Pressestunde“ mit Gabriel Felbermayr, Direktor Wirtschaftsforschungsinstitut, WIFO
Am 5. Oktober um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON
Es sind wirtschaftlich bewegte Zeiten: Der Industriestandort Österreich schwächelt immer stärker, die Arbeitslosigkeit steigt, und gleichzeitig muss das Budget dringend saniert werden – alles in allem eine schwierige Lage. Zeitgleich finden gerade Kollektivvertragsverhandlungen statt – Zurückhaltung wie bei den Metallern steht nicht überall am Plan. Was sind die drängendsten Aufgaben der Regierung? Gibt es Alternativen zu großen Reformen? Und wie sieht der WIFO-Chef die internationale Wirtschaftslage, von der sich Österreich nicht abkoppeln kann? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 5. Oktober 2025, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Jeannine Hierländer, „Die Presse“, und Simone Stribl, ORF.
