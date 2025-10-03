FPÖ-Nepp/Lugner: Afghanische Vergewaltiger nicht auf unsere pflegebedürftigen Frauen loslassen

Wien (OTS) -

Als unfassbaren Skandal bezeichnen FPÖ-Wien Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp und FPÖ-Wien Linksextremismussprecher LAbg. Leo Lugner, dass nach der Vergewaltigung einer 82-jährigen pflegebedürftigen Frau der zuständige und durch die Stadt Wien subventionierte Verein nun auch noch den Angehörigen mit Konsequenzen droht, die die Seniorin zum Schutz überwacht haben.

„Es ist eine Schande, dass unsere ältesten Mitbürgerinnen in Wien nicht mehr sicher sind und dass eine pflegebedürftige Frau in ihren eigenen vier Wänden Opfer eines abscheulichen Verbrechens wird. Statt Schutz zu bieten, wird die Familie bedroht, während Täter geschützt werden. Afghanische Migranten dürfen nicht automatisch auf unsere pflegebedürftigen Frauen losgelassen werden. Unsere Senioren haben ein Recht auf Sicherheit, Schutz und Würde – keine Experimente auf Kosten ihres Lebens und ihrer Gesundheit“, sagt Nepp.

Leo Lugner ergänzt: „Linke Vereine handeln verantwortungslos und setzen pflegebedürftige Frauen extremen Gefahren aus. Die Stadt Wien hat mit ihrer woken, linken Politik eine Atmosphäre geschaffen, in der solche Verbrechen möglich werden. Ideologie und Naivität dürfen niemals über das Wohl unserer pflegebedürftigen Frauen gestellt werden.“

Nepp und Lugner erklären abschließend: „Unsere pflegebedürftigen Frauen haben ein Recht auf Schutz und Sicherheit. Afghanische Vergewaltiger dürfen nicht auf unsere Senioren losgelassen werden. Die FPÖ Wien wird nicht zulassen, dass linke Naivität, politische Korrektheit und Experimente auf Kosten unserer ältesten Mitbürgerinnen stattfinden.“