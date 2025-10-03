  • 03.10.2025, 11:39:03
  • /
  • OTS0078

IV: Klares Nein zu neuen Steuern – Staat braucht Ausgabendisziplin

Steuereinnahmen sprudeln trotz Rezession – Steuergeld muss effizienter und treffsicherer eingesetzt werden

Wien (OTS) - 

Im Rahmen der aktuellen Diskussion rund um die Staatsausgaben, betont die Industriellenvereinigung (IV) abermals die Notwendigkeit der Reformen im Bereich der Ausgaben: „Österreichs Staatsausgaben lagen 2024 bei 56,3 Prozent, damit liegen wir nur mehr einen Prozentpunkt unter dem Corona-Jahr 2020. Während wir die Ausgaben nach Corona wieder sukzessive reduzieren konnten, steigen sie nun wieder massiv an und bringen den Staatshaushalt massiv unter Druck. Neue Steuern können in dieser Diskussion jedoch nicht das richtige Mittel sein, Ziel muss ein effizienter Staat sein, der seine Einnahmen effizient und treffsicher einsetzt. Wir befinden uns sonst am direkten Weg in die Staatswirtschaft“, so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Erbschafts- und Vermögenssteuern Gift für Standort Österreich in Rezession

Angesichts dieser Zahlen spricht sich die Industriellenvereinigung vehement gegen Erbschafts- oder Vermögenssteuern aus, wie sie immer wieder diskutiert werden: „Eine Erbschafts- und Vermögenssteuer würde die ohnehin unter Druck stehenden Familienunternehmen und Leistungsträger nachhaltig belasten und den Wirtschaftsstandort noch unattraktiver machen. Allein der Vorschlag ist Gift für die Stimmung und die gesamte Wirtschaft in der Rezession“, so Neumayer. „Österreich befindet sich in der längsten Wirtschaftsflaute seit 1945: Der Grund dafür ist sicherlich nicht, dass der Staat zu wenige Einnahmen hat, sondern Strukturprobleme, die Schritt für Schritt angegangen werden müssen – in der Bildung, der Gesundheit, der Verwaltung oder auch bei den Pensionen. Es braucht nachhaltige Spielräume, um Investitionen zu ermöglichen und die Konjunktur zu beleben“, so Neumayer abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: marlena.mayer@iv.at
Website: https://www.iv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright