FPÖ-Schnabel: „Schutzstatus Wolf muss weiter gesenkt werden“

Sankt Pölten (OTS) -

"Abschüsse von Wölfen müssen noch leichter ermöglicht werden. Denn problematische Wildtiere werden grundsätzlich mehr und erschweren somit einen Betrieb einer Landwirtschaft, wie es jetzt am Beispiel im Waldviertel ersichtlich wurde“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Landwirtschaftssprecher LAbg. Alexander Schnabel den Abschuss eines Problemwolfes im Bezirk Zwettl in dieser Woche.

Die bürokratische „Tintenhochburg“ in Brüssel sei jetzt an der Reihe, den Schutzstatus des Wolfes zu senken. „Zum Schutz unserer Landsleute, Kinder und Landwirtschaft – denn mittlerweile haben wir offensichtlich ein Problem mit Wölfen in Niederösterreich“, schließt Alexander Schnabel.