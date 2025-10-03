Ingrid Korosec mit 93,4 Prozent als Seniorenbundpräsidentin wiedergewählt

Wien (OTS) -

Ingrid Korosec ist im Rahmen des Bundesseniorentages 2025 im „Haus der Industrie“ mit 93,4 Prozent wiedergewählt und damit für weitere fünf Jahre in ihrem Amt als Seniorenbundpräsidentin bestätigt worden.

„Ich bin über dieses Wahlergebnis hocherfreut - und nehme es demütig an. Es ist für mich Auftrag, mich auch in den kommenden fünf Jahren mit aller Kraft und Leidenschaft für die Interessen der älteren Generation einzusetzen. Nach dem Motto: Gemeinsam bewegen. Gemeinsam gestalten.“

Korosec wird sich weiterhin mit Verve dem Kampf gegen Altersdiskriminierung in allen Lebensbereichen widmen: „Null Toleranz! Ganz besonders bei Digitalisierung und KI! Ich will ein Diskriminierungsverbot aufgrund des Alters im Gesetz.“

Im Hinblick auf die künftige Pensionsanpassung versicherte sie den Delegierten: „Meine klare Botschaft an die Bundesregierung: Redet nicht über uns, redet mit uns! Wir, als starke Interessenvertretung der Senioren, müssen künftig früher und intensiver in Verhandlungen einbezogen werden.“ Diese Zusage gebe es: „Wir werden auf die Einhaltung sehr achten!“

Der Seniorenrat, der 2,4 Millionen Ältere vertrete, sei „keine nette Selbstfindungsgruppe von Seniorinnen und Senioren, die sich wichtigmachen wollen“. Er sei ein gesetzlich verankerter Sozialpartner. Gleichberechtigt – nicht ein „Sozialpartner zweiter Klasse“.

Korosec verwies auch auf das bevorstehende Modell einer Flat Tax von 25% für freiwilliges Arbeiten in der Pension und drängte einmal mehr auf die „Finanzierung aus einer Hand“ im Gesundheits- und Pflegebereich.

Der Bundesseniorentag war ein voller Erfolg. Ehrengast war Bundeskanzler a. D. Dr. Wolfgang Schüssel. Von ihm könne man lernen, „wie man mit Mut und Visionen Politik für morgen machen kann“, sagte Korosec.