Franz Klammer und Giulia Enders zu Gast bei „Willkommen Österreich“

Wien (OTS) -

Mit Ski, Charme und Darm starten Stermann und Grissemann am 7. Oktober 2025 um 22.00 Uhr in ORF 1 und schon vorab auf ORF ON in „DIE.NACHT“: Zum Talk zu Gast sind diesmal Skisportlegende Franz Klammer und Ärztin und Bestseller-Autorin Giulia Enders, die mit ihrem neuen Buch „Organisch“ faszinierende Antworten aus dem Innersten unseres Körpers präsentiert. Zwischen „Sommergesprächen“, Oktoberfest, Familienaufstellung und Datingshow bewegen sich „Maschek“ in einer neuen Ausgabe um 23.00 Uhr, bevor „DIE.NACHT“ um 23.30 Uhr mit einem „Gute Nacht Österreich“-Dacapo ausklingt.

„DIE.NACHT“ am 7. Oktober im Überblick

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ (um 22.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Auch wenn in „Willkommen Österreich“ immer wieder Koryphäen ihres Fachs zu Gast sind, ist Franz Klammer wohl der Inbegriff einer österreichischen Legende. Der Skisportler ist mit 25 Siegen bis heute der erfolgreichste Abfahrer der Weltcupgeschichte und wurde für seine sportlichen Leistungen mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich und zuletzt 2023 mit dem Großen Tiroler Adler-Orden ausgezeichnet. Wie sich zwei Minuten Skifahren am Limit anfühlen, erzählt auch die ORF-kofinanzierte Kino-Dokumentation „Downhill Skiers – Ain’t No Mountain Steep Enough“ von Gerald Salmina. Er begleitete die Abfahrtssaison 2024/25 voller Triumphe, Stürze und Emotionen. Als erfahrener Skisportler, Kolumnist und Sportrepräsentant steht Klammer den Sportmuffeln Stermann und Grissemann Rede und Antwort, spricht über den besonderen Thrill der Abfahrtsdisziplin und was ihn an der neuen Generation der Skisportler begeistert.

Mit ihrem Bestseller „Darm mit Charme“ hat Dr. Giulia Enders Millionen Leser:innen das „zweite Gehirn“ des menschlichen Körpers nähergebracht. In ihrem neuen Buch „Organisch“ richtet sie den Blick nun auf den gesamten Organismus – auf die Kräfte, die uns täglich schützen, heilen und am Leben halten, oft ohne dass wir es merken. Giulia Enders forschte in der Mikrobiologie und engagiert sich für die verständliche Vermittlung wissenschaftlicher Themen für ein breites Publikum. In „Willkommen Österreich“ begeistert sie mit Humor und Kompetenz nicht nur das Publikum, sondern auch die beiden Hosts für die faszinierenden Abläufe des menschlichen Körpers.

„Maschek“ (um 23.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

In dieser Ausgabe von „Maschek“ schauen die beiden Synchron-Anarchos Peter Hörmanseder und Robert Stachel noch einmal zurück auf die „Sommergespräche“: Ansonsten wimmelt es schon von Oktoberfest- und Kirtagsstimmung. Da dreht sich alles um die Lieblingsdroge der Menschen, den Alkohol. Deswegen hat diese „Maschek“-Monatsausgabe auch gleich die richtigen Katertipps vom Experten parat. Dazu gibt’s noch eine Familienaufstellung in der Schlagerbranche und einen ganz speziellen Blick ins Archiv, und zwar auf einen Datingshow aus dem vergangenen Jahrtausend.