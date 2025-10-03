  • 03.10.2025, 11:19:06
Theater HEUSCHRECK: 40-jähriges Jubiläum + Neuproduktion!

JOLA und JULiUS – Ein Katzenkrimi
Seit 1985 begeistert das Theater HEUSCHRECK mit fantasievollen und musikalisch mitreißenden Theaterstücken für Kinder und Familien. Zum 40-jährigen Jubiläum präsentiert HEUSCHRECK seine neue Produktion: „JOLA und JULiUS“ – ein bezauberndes Abenteuer geprägt von lustigen Songs und kreativen Kostümen – für Katzenfans, Krimifreunde und Musikliebhaber!

Das Theater kann auf eine beeindruckende Geschichte von vier Jahrzehnten „Musicals aus eigener Feder“ zurückblicken und hat über die Jahre hinweg die Kinderkulturszene in Österreich maßgeblich beeinflusst. Mit der Premiere von “JOLA und JULiUS – Ein Katzenkrimi” feiert es ein bemerkenswertes Jubiläum. Die Uraufführungen finden am 18. und 19. Okt. ´25 im LORELY-Saal, Penzinger Str. 72, 1140 Wien statt. Die Geschichte lehrt uns, auf humorvolle, spannende Art, mutig zu sein, Selbstvertrauen zu entwickeln und die Bedeutung von Freundschaft und Zusammenhalt zu erkennen.

Rückfragen & Kontakt

Verein Theater HEUSCHRECK
Mag. Tina Schreyek
Telefon: 01 523 91 80
E-Mail: office@heuschreck.at

