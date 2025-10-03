„Bürgeranwalt“: Baggerbetrug – welche Haftungsfragen stellen sich für die Onlineplattformen?

Wien (OTS) -

Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 4. Oktober 2025, um 18.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Keine Sommerbetreuung für Mädchen mit Behinderung

Seit drei Jahren kämpft Petra N. darum, dass ihre zehnjährige Tochter, die mit Trisomie 21 und einem Herzschrittmacher lebt, die Sommerbetreuung an ihrer Volksschule in der Oststeiermark in Anspruch nehmen kann. Der Vorteil: Katharina kann in der gewohnten Umgebung bleiben, mit ihren Freundinnen und Freunden zusammen sein und bekommt die gewohnte Betreuung wie auch während des Schuljahres. Doch für diese Sommerbetreuung gibt es keine Förderung durch das Land Steiermark. Zu Unrecht, meint Volksanwalt Bernhard Achitz.

Entschädigung für Gewaltopfer

Bisher wurden gehörlose Personen, die in den damaligen „Taubstummenanstalten“ des Bundes zwischen 1945 und 1999 Opfer von Gewalt und Missbrauch geworden waren, nicht entschädigt. Nachdem die Volksanwaltschaft auf diesen Missstand aufmerksam gemacht und die Sendung „Bürgeranwalt“ darüber berichtet hatte, kam etwas in Bewegung. Im Studio erklärt Martin Netzer, Sektionschef im Bildungsministerium, welche Lösung gefunden wurde.

Baggerbetrug

Schon lange hat der 30-jährige Landwirt Sebastian H. nach einem Bagger gesucht, der ihm seine Arbeit am Hof erleichtert. Als er online auf einer großen und renommierten Landwirtschaftsplattform eine Kleinanzeige mit einem Bagger entdeckt, zögert er nicht lange. Er tritt mit dem vermeintlichen Verkäufer in Kontakt und überweist den Kaufpreis von rund 25.000 Euro. Doch der Bagger wird nie geliefert. Wie gehen die Ermittler in so einem Fall vor, welche Haftungsfragen stellen sich für die Onlineplattformen und wie wahrscheinlich ist es, dass der Jungbauer sein Geld wieder bekommt? Dazu diskutieren ein Polizeiermittler, ein Anwalt der betroffenen Plattform und eine Expertin des VKI im Studio.