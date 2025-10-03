- 03.10.2025, 11:15:33
Post bietet Unimarkt-Mitarbeiter*innen für ausgewählte Bereiche neue Jobs
Die Österreichische Post AG reagiert auf die bevorstehenden Schließungen von UNIMARKT-Standorten und bietet in den betroffenen Bundesländern – Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Steiermark – für ausgewählte Bereiche wie zum Beispiel in der Zustellung oder in den Postfilialen Arbeitsplätze an. In den genannten Bundesländern gibt es über 100 offene Stellen. Interessierte können sich direkt auf karriere.post.at informieren und bewerben.
Neben einer Fixanstellung nach Kollektivvertrag und einem fairen Gehalt bietet die Österreichische Post ihren Mitarbeiter*innen zahlreiche Benefits, darunter:
Essens-Gutscheine im Wert von 400 Euro pro Jahr für Gastronomie und Supermärkte
Finanzielle Beteiligung am Unternehmenserfolg (für 2024: 836 Euro)
Kostenloses Mitarbeiter*innen-Konto bei der bank99
Post-Ferienhäuser in ganz Österreich mit vergünstigten Urlaubskonditionen
Shopping Card mit Ermäßigungen in Postfilialen
Vergünstigte Nutzung von E-Transportern für private Fahrten
Zahlreiche Aus- und Weiterbildungsangebote
Betriebliche Gesundheitsförderung
