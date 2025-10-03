Post bietet Unimarkt-Mitarbeiter*innen für ausgewählte Bereiche neue Jobs

Wien (OTS) -

Die Österreichische Post AG reagiert auf die bevorstehenden Schließungen von UNIMARKT-Standorten und bietet in den betroffenen Bundesländern – Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Steiermark – für ausgewählte Bereiche wie zum Beispiel in der Zustellung oder in den Postfilialen Arbeitsplätze an. In den genannten Bundesländern gibt es über 100 offene Stellen. Interessierte können sich direkt auf karriere.post.at informieren und bewerben.

Neben einer Fixanstellung nach Kollektivvertrag und einem fairen Gehalt bietet die Österreichische Post ihren Mitarbeiter*innen zahlreiche Benefits, darunter: