  • 03.10.2025, 11:15:33
  • /
  • OTS0068

Post bietet Unimarkt-Mitarbeiter*innen für ausgewählte Bereiche neue Jobs

Wien (OTS) - 

Die Österreichische Post AG reagiert auf die bevorstehenden Schließungen von UNIMARKT-Standorten und bietet in den betroffenen Bundesländern – Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Steiermark – für ausgewählte Bereiche wie zum Beispiel in der Zustellung oder in den Postfilialen Arbeitsplätze an. In den genannten Bundesländern gibt es über 100 offene Stellen. Interessierte können sich direkt auf karriere.post.at informieren und bewerben.

Neben einer Fixanstellung nach Kollektivvertrag und einem fairen Gehalt bietet die Österreichische Post ihren Mitarbeiter*innen zahlreiche Benefits, darunter:

  • Essens-Gutscheine im Wert von 400 Euro pro Jahr für Gastronomie und Supermärkte

  • Finanzielle Beteiligung am Unternehmenserfolg (für 2024: 836 Euro)

  • Kostenloses Mitarbeiter*innen-Konto bei der bank99

  • Post-Ferienhäuser in ganz Österreich mit vergünstigten Urlaubskonditionen

  • Shopping Card mit Ermäßigungen in Postfilialen

  • Vergünstigte Nutzung von E-Transportern für private Fahrten

  • Zahlreiche Aus- und Weiterbildungsangebote

  • Betriebliche Gesundheitsförderung

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Post AG
Telefon: +43 57767 32010
E-Mail: presse@post.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OEP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright