„Das Gespräch“ zum Thema „Protestieren, boykottieren – warum spaltet uns der Nahost-Konflikt?“
Am 5. Oktober um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Wolfgang Sobotka, Marlene Engelhorn und Alexander Bogner
Zwei Jahre nach dem Hamas-Massaker und dem andauernden Gaza-Krieg gibt es immer mehr Boykott-Aufrufe gegen Israel – gegen Künstler:innen oder Sportler:innen bis hin zum Song Contest. Sind Boykotte und Ausladungen sinnvoll, und wie sehr spaltet die Debatte darüber unsere Gesellschaft? Wie viel Kritik an Israels Regierung ist legitim, wo beginnt der Hass, der Antisemitismus?
Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 5. Oktober 2025, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:
Wolfgang Sobotka
ehem. Nationalratspräsident, ÖVP
Marlene Engelhorn
Aktivistin
Alexander Bogner
Soziologe, Österreichische Akademie der Wissenschaften
