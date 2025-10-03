28. Wiener Regenbogenball: Kartenverkauf startet am 1. November

Wien (OTS) -

Der Wiener Regenbogenball ist inzwischen ein Fixpunkt im Wiener Ballkalender. Ann-Sophie Otte, die Obfrau der Homosexuellen Initiative (HOSI) Wien, zeigt sich stolz: „Der Wiener Regenbogenball ist zu einer Institution der Wiener Ballsaison geworden und nicht mehr wegzudenken. Schon zum 28. Mal feiern wir im kommenden Jänner Vielfalt, Akzeptanz, Solidarität und die Sichtbarkeit der queeren Community. Alle Besucher*innen des Regenbogenballs werden auch 2026 wieder einen fantastischen, stimmungsvollen Abend verbringen.“

In den vergangenen Jahren waren die begehrten Ballkarten schnell restlos ausverkauft. Deshalb heißt es auch heuer wieder schnell sein! Der Online-Vorverkauf für die Ballkarten startet am Samstag, dem 1. November, um 12:00 Uhr mittags.

Buntes und abwechslungsreiches Programm

Die Gäst*innen erwartet auch diesmal wieder ein aufregendes Abendprogramm. Durch den Abend führt einmal mehr Peter Schreiber, bekannt aus der Musik- und Eventbranche. In gewohnter Manier wird der Ballabend durch das Tanzkomitee, unter Anleitung von Tanzmeister Bernard Bach von der Tanzschule Schwebach, im historischen Ballsaal eröffnet. Getanzt wird zur schwungvollen Musik der Wiener Damenkapelle Johann Strauß.

Den Höhepunkt des Ballabends bildet die Mitternachtseinlage: Musicalstar Drew Sarich wird den Besucher*innen mit seiner unverwechselbaren Stimme einheizen. Ferner sorgt der Club Couleur by Grazia Patricia & Metamorkid mit Comedy, Tanz, Gesang und Lipsync für ein buntes Unterhaltungsprogramm.

Damit die Erinnerungen des Abends nicht verblassen, gibt es für alle Gäst*innen die Möglichkeit, kostenlos ein Foto in der Fotobox oder ein Video in der Videobox zu machen. Bei dem Styling Corner der L’Oréal Groupe können sich auch diesmal Ballgäste ihr Make-up für den Abend von professionellen Make-up-Artists auffrischen lassen. Auch die beliebte Tombola mit großartigen Hauptpreisen findet beim nächsten Ball wieder statt.

Markus Steup, Gesamtleiter des Regenbogenballs, verspricht den tanzfreudigen Gäst*innen einen unvergesslichen Abend: „Allen Besucher*innen stehen zum Tanzen nicht nur der Ballsaal, sondern auch das Tanzparkett (powered by Tanzschule Schwebach) sowie die Ball-Diskothek mit DJ MART.i und DJ Shane offen.“ Alternativ dazu bietet unter anderem DJ NicA in der Gloriette-Bar des Parkhotels Musik aller Genres in entspannter Atmosphäre.

Regenbogenball Award

Auch 2026 wird der Regenbogenball Award an einen ausgewählten Verein bzw. ein ausgewähltes Community-Projekt verliehen, dank der freundlichen Unterstützung von Out@L’Oréal, dem internen LGBTQIA+ Netzwerk der Mitarbeiter*innen der L’Oréal Groupe. Die Einreichung wird von Mitte November bis Ende des Jahres auf der Website des Regenbogenballs möglich sein. Das Regenbogenball-Organisationsteam wählt im Anschluss ein Siegerprojekt aus und wird dieses am Ballabend auf der Bühne prämieren.

Veranstaltung für den guten Zweck

Der Wiener Regenbogenball ist nicht nur ein wunderbarer, unterhaltsamer Abend, sondern auch eine wichtige Benefizveranstaltung für die Community: Der Reinerlös kommt der vielfältigen Arbeit der HOSI Wien zugute. So werden etwa der Betrieb des Vereinslokals „Das Gugg“, Communityprojekte oder die Durchführung der Wiener Regenbogenparade unterstützt. Der Hauptsponsor des Ballabends, die L’Oréal Groupe zeigt sich erfreut, dass der Ball auch diesmal wieder fulminant wird: „Wir freuen uns, auch kommendes Jahr wieder Sponsor des Wiener Regenbogenballs zu sein und damit die HOSI Wien in ihrer wertvollen Arbeit innerhalb der LGBTQIA+ Community unterstützen zu können und einen Beitrag für eine Welt ohne Vorurteile und Diskriminierung zu leisten. Die L’Oréal Groupe setzt sich im Rahmen seiner zahlreichen Diversity, Equity und Inklusion Aktivitäten seit langer Zeit für die LGBTQIA+ Community ein. Wir freuen uns daher sehr über die Fortsetzung der Zusammenarbeit im Zuge des Regenbogenballs, um unsere Ambitionen gemeinsam weiterverfolgen zu können.“ so Edzard Meenen, Country Coordinator der L’Oréal Groupe.

Dank der freundlichen Unterstützung von Sponsor*innen und Partner*innen wie bspw. NYX Professional MakeUp, das LGBTQIA+ Netzwerk Out@L’Oréal der L’Oréal Groupe, Schlumberger, John Harris Fitness, Calla Floristik, Gruppenpraxis Schalk:Pichler, Buchhandlung Löwenherz und vielen mehr ist es möglich, den Ball in dieser Form durchzuführen.

Darüber hinaus wird die Organisation des Balls durch das Engagement der Aktivist*innen der HOSI Wien und unzähliger ehrenamtlicher Mitarbeiter*innen ermöglicht. Ihnen allen gilt unser tiefster Dank.

Eckdaten zum 28. Wiener Regenbogenball

Datum: 24. Jänner 2026

Ort: Austria Trend Parkhotel Schönbrunn, Hietzinger Hauptstraße 10-14, 1130 Wien

Veranstalterin: Homosexuelle Initiative (HOSI) Wien

Einlass: 19:00 Uhr

Eröffnung: 21:00 Uhr

Letzter Walzer: 04:00 Uhr