Aviso Kundgebung/Medienaktion Grüne Frauen Wien: „Gratis-Kindergarten muss bleiben!“ am 7.10.
Thema: Die Grünen Frauen Wien halten eine Kundgebung + Medienaktion für den Erhalt des Gratis-Kindergartens ab – mit Fotomöglichkeit.
Kundgebung „Gratis-Kindergarten muss bleiben“
Mit:
Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien
Julia Malle, Frauensprecherin Grüne Wien
Und den Grünen Frauen Wien
Zeit: Dienstag, 7. Oktober, 11:00 Uhr
Ort: Lichtenfelsgasse, beim Eingang zum Rathaus, 1010 Wien
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
Kommunikation Grüne Wien
Telefon: (+43-1) 4000 - 81814
E-Mail: presse.wien@gruene.at
