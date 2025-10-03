„Hohes Haus“: Teure Lebensmittel, Drohnengefahr und Patt-Situation in Frankreich

Wien (OTS) -

Rebekka Salzer präsentiert im ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 5. Oktober 2025, um 12.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Teure Lebensmittel

Die Inflation hat Österreich noch immer fest im Griff – laut Schnellschätzung liegt die Teuerung im September noch immer bei vier Prozent. Auch für den täglichen Einkauf im Supermarkt muss man immer tiefer in die Tasche greifen. Neben Energie und Dienstleistungen zählen die Lebensmittelpreise zu den größten Inflationstreibern in Österreich. Die Arbeiterkammer Wien schlägt Alarm und fordert eine Anti-Teuerungskommission. Wie bekommt man die rasante Preissteigerung bei den Lebensmitteln unter Kontrolle? Marcus Blecha-Stippl hat bei der Lebensmittelindustrie, beim Lebensmittelhandel und bei den Parlamentsfraktionen nachgefragt.

Im Studio zu Gast: Markus Hofer, Wirtschaftssprecher NEOS

Drohnengefahr

Das Bundesheer hat Nachholbedarf, darüber herrscht weitgehend Einigkeit unter den politischen Parteien. Viele Anschaffungen sind in den nächsten Jahren geplant, vieles ist bestellt, manches schon geliefert. Eine der vielen Baustellen des Bundesheers sind Drohnen – Aufklärungsdrohnen und Kampfdrohnen. Diese Entwicklung ist in vielen Staaten Europas nicht rechtzeitig erkannt worden. Claus Bruckmann hat mit der Ministerin, dem Obmann des Verteidigungsausschusses, dem Rüstungschef und dem Air Chief gesprochen und sich angesehen, womit das Bundesheer in den nächsten Jahren umzugehen lernen muss.

Patt-Situation in Frankreich

Frankreich, eines der stärksten Länder der EU, schwächelt. Seit Präsident Emmanuel Macron die Nationalversammlung vor gut einem Jahr aufgelöst und daraufhin seine Mehrheit verloren hat, ist das Parlament in drei unversöhnliche Blöcke gespalten. Diese Patt-Situation hat wirtschaftliche und politische Konsequenzen. Das Land hat noch immer keinen Budgetplan für das kommende Jahr. Innerhalb von zwei Jahren hat Macron vier Premierminister verloren und auf den Straßen wächst der Widerstand gegen ihn. Welche Rolle kommt dem französischen Parlament in alledem zu und wie groß ist der Spielraum für Macrons Regierung noch? Das hat sich ORF-Frankreich-Korrespondentin Leonie Heitz näher angesehen.