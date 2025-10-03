Gruppe Sofortmaßnahmen deckt sechste illegale Beauty-Klinik auf

Wien (OTS) -

Nach eigenen Ermittlungen und Hinweisen hat die Gruppe Sofortmaßnahmen gestern, Donnerstag, gemeinsam mit der Wiener Polizei, der Finanzpolizei sowie den zuständigen städtischen Dienststellen erneut eine illegale Schönheitsklinik aufgedeckt. In einem Nagelstudio in Wien-Alsergrund wurden Botulinumtoxin (Botox) und Filler angeboten. Diese Substanzen dürfen ausschließlich von Ärzt*innen beziehungsweise medizinisch qualifizierten Fachpersonen verabreicht werden. Beim Eintreffen der Behörden wurde die vermeintliche Ärztin bei einer Behandlung erwischt. Die Substanzen wurden behördlich beschlagnahmt und Anzeigen wurden unter anderem nach dem Ärztegesetz sowie wegen Kurpfuscherei und Schwarzarbeit gelegt.

Dies ist bereits die sechste illegale Klinik, die in Wien durch die Kontrollen der Gruppe Sofortmaßnahmen aufgedeckt wurde.

Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, betont: „Jede entdeckte Klinik ist ein weiterer Schritt, um gefährliche Praktiken zu stoppen. Unsere Arbeit schützt Menschen vor möglichen gesundheitlichen Risiken. Ich rufe daher weiterhin dazu auf, Hinweise sofort zu melden, damit die Gruppe Sofortmaßnahmen rasch eingreifen kann.“

