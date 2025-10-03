Brandanschlagsdrohung auf Karlskirche vor Marsch fürs Leben in Wien – Tausende zu diesjähriger Lebensrechtsdemonstration erwartet

Wien/Österreich (OTS) -

Unter dem Motto „L(i)eben von Anfang an“ ruft für Samstag, den 4. Oktober ein breites Bündnis zum Marsch fürs Leben auf

Auf Instagram bedrohen linksextreme Aktivisten die Karlskirche mit einem Brandanschlag.

Am 4. Oktober 2025 findet in Wien der Marsch fürs Leben statt. Mit Start am Wiener Karlsplatz um 13:30 werden Tausende bei der Lebensrechtsdemonstration erwartet. Der Marsch fürs Leben ist nach den Veranstaltungen zum 1. Mai die größte jährlich stattfindende Demonstration in Österreich.

Felicitas Trachta, Vorsitzende vom Marsch fürs Leben, sagte vorab: „Wir freuen uns auf einen gemeinsamen friedlichen Marsch fürs Leben. Gemeinsam mit tausenden Lebensschützern werden wir für das Leben, für den Schutz von Kindern, Müttern und Eltern, für Hilfe und Alternativen und für ein Österreich ohne Abtreibung einstehen. Jeder Mensch verdient Schutz, denn er hat eine unantastbare Würde, die in Momenten der Schwäche oder Stille nicht abnimmt.”

Gewaltdrohung

Im Vorfeld des Marsch fürs Leben sorgt eine Brandanschlagsdrohungen aus linken Kreisen für Aufregung. En obszöner Aufruf zur Blockade des Marsch fürs Leben zeigt die Wiener Karlskirche in Flammen. Bereits letztes Jahr waren Linksextreme gezielt in die Karlskirche eingebrochen und stahlen ein Banner mit der Aufschrift #UnbornLivesMatter. Die Polizei ermittelte.

In eben jener Karlskirche findet am Samstag vor dem Marsch fürs Leben unter anderem eine Messe für das ungeborene Leben um 11:00 statt. Zelebrant wird der Bischof und promovierte Arzt Klaus Küng sein. Zeitgleich gibt es einen überkonfessionellen Gebetsgottesdienst am Campus Hub Wien.

Über die Brandanschlagsdrohung zeigte sich zunächst die Meldestelle Christenfeindlichkeit entsetzt. Felicitas Trachta ist zuversichtlich: „Die Polizei wird auf dem Marsch fürs Leben für Sicherheit sorgen. Wir treten weiter für Gerechtigkeit und die Schwächsten in unserer Gesellschaft ein.“

Marsch fürs Leben: 4. Oktober 2025 ab 13:00 Uhr am Karlsplatz in Wien.

Beginn Bühnenprogramm: 13:30 Uhr

Abmarsch ca. 14:00 Uhr

Schlusskundgebung und Ende der Veranstaltung ca. 16:00 Uhr

Für Pressevertreter stehen mehrere Interviewpartner zur Verfügung. Bilder können auch kurzfristig unter kontakt@mfleben.at angefordert werden.

Alle Infos unter www.mfleben.at