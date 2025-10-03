  • 03.10.2025, 10:36:32
Paula Mayrhofer neue Referentin für Presse & Kommunikation bei den Land&Forst Betrieben Österreich

Wien (OTS) - 

Die Land&Forst Betriebe Österreich freuen sich, Paula Mayrhofer MSc. als neue Referentin für Presse & Kommunikation im Team begrüßen zu dürfen. In dieser Rolle wird sie künftig für die strategische Kommunikationsarbeit, die Medienbetreuung sowie die Weiterentwicklung der Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes verantwortlich sein.

Die gebürtige Pongauerin bringt vielseitige Erfahrung in den Bereichen Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und digitales Projektmanagement mit. Nach ihrem Studium der Internationalen Betriebswirtschaftslehre sammelte sie Erfahrung in unterschiedlichen Kommunikations- und Marketingfunktionen im In- und Ausland. Zuletzt war sie im Kommunikationsdienst der Parlamentsdirektion tätig.

„Ich freue mich darauf, die Stimme der Land&Forst Betriebe Österreich weiter zu stärken. Mein Ziel ist es, die vielfältigen Themen unserer Mitglieder in die Öffentlichkeit zu tragen, von einer zukunftsorientierten und verantwortungsvollen Land- und Forstwirtschaft bis hin zu den Herausforderungen und Chancen ländlicher Räume“, so Paula Mayrhofer über ihre neue Aufgabe.

„In einer Zeit, in der ideologische Zugänge immer stärker werden, ist es umso wichtiger mit guter, fachlich fundierter Information aufzuklären. Als Land&Forst Betriebe Österreich freuen wir uns, dass wir eine solch profunde Persönlichkeit für unser Team gewinnen konnten“, zeigt sich Generalsekretär Martin Kubli erfreut.

Die Land&Forst Betriebe Österreich sind die freiwillige Vereinigung österreichischer Landbewirtschafter, mit der Zielsetzung, Österreichs Wälder und Felder als betriebliche Grundlage und gesellschaftlichen Mehrwert zu erhalten und Bewusstsein für die Anliegen privater land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und deren Tätigkeit zu schaffen. Die Mitgliedsbetriebe der Land&Forst Betriebe Österreich bewirtschaften zusammen mehr als ein Viertel des österreichischen Waldes und produzieren jede fünfte Tonne des österreichischen Getreides.

Rückfragen & Kontakt

Land&Forst Betriebe Österreich
Paula Mayrhofer, MSc.
Telefon: +43 664 1491615
E-Mail: mayrhofer@landforstbetriebe.at

